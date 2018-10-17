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كُتّاب وآراء
ارتفاع المرتبات في بريطانيا بأسرع وتيرة منذ 2009
ارتفعت المرتبات في بريطانيا بأسرع وتيرة لها منذ عشر سنوات تقريبا، بحسب البيانات التي تم نشرها الثلاثاء.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مكتب الإحصاءات الوطنية القول إن المرتبات باستثناء العلاوات ارتفعت بنسبة 3.1% خلال ثلاثة أشهر حتى غشت الماضي، وهى أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ يناير 2009.
وتراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ 43 عاما وبلغ 4%.
وكان بنك انجلترا قد رفع معدلات الفائدة في غشت الماضي، على الرغم من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني أنه لن يتم تطبيق أي زيادات أخرى على معدل الفائدة قبل الخروج من الاتحاد في مارس المقبل.
وقالت بلومبرج إن المرتبات تزداد الآن بوتيرة أسرع من الأسعار، مما جعل المواطنين يشعرون بالراحة بعدما عانوا من ارتفاع معدل التضخم بعد التصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016.