بيل غيتس يربط بين الرأسمالية وإعادة توزيع الثروة

هسبريس - د.ب.أ

قال بيل غيتس مؤسس إمبراطورية البرمجيات الأمريكية "مايكروسوفت" خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين إن الرأسمالية هي الوسيلة المناسبة لمحاربة عدم المساواة والتفاوت في الدخل، من خلال توفيرها للموارد الضريبية التي تستطيع توزيع الرخاء والازدهار بين المواطنين.

وأضاف غيتس (61 عاما) أنه لا يمكنه أن يتصور بصعوبة بالغة وجود نظام قادر على توفير الرعاية الصحية والكهرباء والتعليم مثل النظام الرأسمالي.

كان غيتس يتحدث إلى مجموعة من الصحفيين في برلين، حيث قال "لا يوجد دليل على وجود نظام بديل يمكنه العمل بصورة جيدة".

وأضاف أن النظام الاقتصاد الرأسمالي يسمح بمستويات ضريبية تستهدف إعادة توزيع الثروة. وأشار إلى الدول التي تبنت نظما ومسارات مختلفة وفشلت من وجهة نظر العديد من الشعوب، ومنها كوريا الشمالية التي وصلت إلى "حياة مفزعة" وفنزويلا التي أظهرت ما يمكن أن يحدث عندما يتم فرض أسعار جبرية ثابتة.

ويزور غيتس برلين لحضور الاجتماع السنوي للمبادرة الخيرية التي شارك في تأسيسها "جراند تشالنجز" (التحديات الكبرى". ومن المقرر أن يشارك غيتس في فاعلية رئيسية مساء اليوم الثلاثاء.

يذكر أن غيتس الذي ظل لفترة طويلة أغنى رجل في العالم، يحتل حاليا المركز الثاني في قائمة مجلة فوربس لأغنى أغنياء العالم بعد جيف بيزوس مؤسس ورئيس شركة التجارة الإلكترونية العملاقة "أمازون".

ورغم أن غيتس تبرع بمليارات الدولارات للأعمال الخيرية فإن ثروته حاليا تقدر بحوالي 90 مليار دولار في حين تبلغ ثروة بيزوس 112 مليار دولار.