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الرئيسية | خارج الحدود | كندا تطالب بمحاسبة المتورّطين في اختفاء خاشقجي

كندا تطالب بمحاسبة المتورّطين في اختفاء خاشقجي

كندا تطالب بمحاسبة المتورّطين في اختفاء خاشقجي
هسبريس - الأناضول
الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 21:40

طالبت كندا، الثلاثاء، السعودية بتحقيقات "شفافة وشاملة" في قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، وبمحاسبة المتورطين فيها.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند،ردا على أسئلة صحفيين في برلمان بلادها.

وقالت فريلاند متحدّثة عن قضية خاشقجي: "هذا الوضع خطير جدا. بحثت هذا الوضع مع وزير الخارجية السعودي (عادل الجبير)، ونقلت إليه أننا نريد رؤية تحقيقات شفافة وشاملة في هذا الخصوص".

وأضافت: "شددتُ على ضرورة محاسبة المتورطين"، مؤكّدة أن قضية خاشقجي "خطيرة جدا ومهمة".

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عن "قلق" بلاده البالغ حيال حادثة اختفاء خاشقجي.

وأضاف، في تصريحات إعلامية أدلى بها بالعاصمة تورونتو، أن خاشقجي "كان صحفيا يكتب بشكل موسع حول انتهاكات الأسرة الحاكمة(بالسعودية) لحقوق الإنسان".

وشدد على أن بلاده تشعر بقلق بالغ من التقارير الواردة حول مقتل خاشقجي، وتعمل عن كثب مع شركائها لدى المجتمع الدولي في هذا الخصوص.

من جهتها، اتهمت هيلين لافيرديير، المتحدثة باسم "الحزب الديمقراطي الجديد للشؤون الخارجية"(معارض) حكومة بلادها بالصمت على مدى أسبوعين حيال حادثة اختفاء خاشقجي.

وطالبت لافيرديير الحكومة بـ"وقف فوري لاتفاق الأسلحة الذي يتضمن تصدير أسلحة بقيمة 15 مليار دولار إلى السعودية".

واختفت آثار الصحفي السعودي في 2 أكتوبر الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.

وفيما قال مسؤولون سعوديون إن خاشقي غادر القنصلية بعد وقت قصير من دخولها، طالب الرئيس رجب طيب أردوغان المملكة بتقديم ما يثبت ذلك، وهو ما لم تفعله السلطات السعودية حتى الآن، وقالت إن كاميرات القنصلية "لم تكن تسجل" وقت دخول خاشقجي.

ووافقت تركيا على طلب سعودي بتشكيل فريق تحقيق مشترك في القضية، وفي سياق ذلك أجرى فريق بحث جنائي تركي، مساء الإثنين، أعمال تحقيق وبحث في مقر القنصلية السعودية.

فيما أصدرت أسرة خاشقجي، الثلاثاء، بيانا طالبت فيه بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف حقيقة مزاعم مقتله بعد دخوله القنصلية.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن مسؤولين أتراكَ أبلغوا نظرائهم الأمريكيين بأنهم يملكون تسجيلات صوتية ومرئية تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية، وهو ما تنفيه الرياض.

وطالبت دول ومنظمات غربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، الرياض بالكشف عن مصير خاشقجي، فيما عبرت دول عربية عن تضامنها مع السعودية في مواجهة تهديدات واشنطن بفرض عقوبات عليها إذا ثبت تورطها في مقتل خاشقجي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - صياد النعام الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 21:51
هذه ذنوب اولاءك العلماء المسجونين بدون محاكمات.
دعوة المظلوم في جنح الليل. تنام عينك وعين الله لم تنم.
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40
2 - ياسين الفكيكي الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 21:54
السعودية دخلت التاريخ كأغبى نظام سياسي وأهبل مخابرات في العالم صحيح تاريخها طويل في اختطاف واعتقال وتعذيب وقتل المعارضين حتى من الاسرة الحاكمة الا انه بهذه الطريقة التي قتلت بها خاشقجي فقد جنت على نفسها براقش, مع العلم ان خاشقجي نفسه كتب تغريدة يبارك فيها لابن سلمان تدمير اليمن ويحثه على نقل عاصفة الحزم الى سوريا لإكمال العملية لكن شاء الله ان من صفق لظالم سلطه الله عليه. الأغرب كله في الموضوع هو النفاق الدولي حيث لا أحد نبس ببنت شفة امام مهزلة ومجزرة ومذبحة اليمن لان الرز السعودي كان قادرا على تكميم الافواه وشراء الذمم وقلب الحقائق اما حين تعلق الامر بخاشقجي الإرهابي سابقا في أفغانستان والذي تحول بقدرة قادر الى صحفي والصحافة منه براء فالكل يصرخ ويولول لانها فرصة لا تعوض لابتزاز البقرة الحلوب وحلب ما تبقى من رز لم تطله بعد يد ترامب. عموما القضية محسومة بصفقة تدفع فيها السعودية دم قلبها لترامب مقابل اغلاق الملف وتسريع صفقة القرن والعديد من التنازلات الأخرى وكل هذا بفضل الغباء السعودي الذي لا مثيل له في تاريخ الأمم.
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34
3 - simo الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 22:05
في العديد من الجرائم يتم إكتشاف أنّ من قام بالتبليغ عن وجود جريمة و من يقوم أحيانا بالتفتيش عن الضحية إذا كان مختفي أو يقوم بحضور جنازة الضحية إذا كان مقتول
يكون هو من قام بهذه الجريمة
قد تكون الخطيبة المزعومة وراء إختفاء جمال خاشقجي

مثل ما حصل مع النائب البرلماني مرداس
زوجته بكت عليه و لبست الحداد عليه
ثم بعد ذلك تم إكتشاف أنها مشاركة في قتله
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-22
4 - الكاووووو الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 22:11
شوهه فالعلام واش هاد الناس كتلعب ولا شنو ياك السعوديه سحبات السفير وقمت الدنيا ولم تقعد بعدما خرج بلااغ كنادي تخرج المعتقلين السياسيين وسخرات السعوديه كولشي صص كندا وهاهيا الأيام جات بالحق وما اغباء هدهي المخابرات السعوديه واش غتگول دبا لكناده
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4
5 - karim الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 22:25
يجب على النيابة العامة في السعودية إستدعاء كل من خديجة جنكيز الخطيبة المفترضة و توران كيشلانجي الشخص الغامض الذي كان يرافق دائما جمال خاشقجي للتحقيق معهم في قضية إختفاء جمال خاشقجي
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-6
6 - Abou majd الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 22:28
ظهروا على حقيقتهم جميعا يستغلون الاحداث للابتزاز ونهب ثروات الشعوب واحدة تلو الاخرى كلهم يطالب بالتحقيق والحقيقة نزلت في قلوبهم الرأفة والرحمة على هذا الرجل دون العالمين الذين يدمرون الآلاف منهم يوميا بالنار والحديد ويجدون المصطلحات للتغطية على جراىمهم البشعة عبر العالم فأي منطق يسير عليه قادة العالم الغربي وللقوى الإمبريالية والى اين يسير العالم يعلم الجميع أن ما يهمكم في قضية الرجل هو المتاجرة بدمه لا غير والا فالدم العربي اهدرتموه منذ قارون ولا ترقبون في الانسان العربي المسلم إلا ولا دمة
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3
7 - AZB23 الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 22:31
السعودية لم تكن تتوقع هد والسيناريو بعد تصفية خاشقجي. مند اليوم التاني من الاختفاء بدأت تضهر مؤشرات تورط بن سلمان و 15من المخابرات في هدة الجريمة.في الاخير سيقدمون كبش فداء م كون ع القنصل المشارك في الجريمة عموما الكلاخ الفلوس .حسبي الله ونعم الوكيل.
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6
8 - يوسف الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 22:37
هادا هو اثار اللعب مع الكبار وهذا ما حصل مع الأشقاء مع الأسف ..راهم رضعوا السياسة او تمرنو عليها او علا البيزنيس !! يسالي منك او كيف دخلك يخرجك بالفن باقل الأضرار !!!!!
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9 - خالد الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 22:37
أنا لا أعلم من يتهم السعودية بقتل خاشقجي ما هو دليله إذا كانت السلطات التركية و السعودية لم يكشفوا نتيجة التحقيقات وما زال الفريق المشترك لم ينتهي من التحقيقات . سوف يسأل كل شخص اتهم السعودية بدون دليل .اتمنى النشر يا هسبريس
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10 - حسين عمري الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 22:42
بعد مرور اسبوعين على اختفاء الخاشقجي بدات مجموعة من الدول التي كانت تراقب الوضع من بعيد لعلاقتها الاقتصادية مع الرياض،بدات تحس بالاحراج امام مواطنيها اولا وامام المتابعين. كندا من هذه الدول، صفقات الاسلحة مع آل سعود بمليارات الدولارات جعلتها امام امرين اما التنديد وضياع الصفقات او التزام الصمت واصدار بيانات محتشمة كما هز الامر مع كندا...ان حريةوالصحافة والمطالبة بتوفير حماية للمعارضين لايشمل الصحفبين العرب..!!جمال خاشقحي لن بكن يوما ارهابيا..بالمفهوم القانوني والحقوقي الدولي...ولذا لا داعي لعزف النشاز والشماتة في وفاة صحفي مثقف .عارض ولي عهدبلاده الارعن حين جبن الناس.قلمه مان سيالا..فلاداعي للانتقاص الجاهل منه.فربما منتقده والشامت في موته لم يتشرف بقراءة مقالة، بله كتاب له...تحية للبطل الصحافي اينما كان والموقف مبدأ والمبدأ كلمة...
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11 - ayoub الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 22:45
السعودية صدمت العالم بهذا التصرف كيف لدولة تقول عن نفسها دولة اسلامية تطبق شرع الله وهي ابعد من ذالك بكثير فهي اخطر من النظام الصهيوني الذي لم يتجرأ على ماقامت به السعودي اختطاف وقتل وتقطيع جثة....
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12 - simo الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 22:48
منذ بداية ازمة #جمال_خاشقجي والاتراك ينشرون اخبار و معلومات شنيعه حول تسجيلات وفيديوهات لم نري منها أي شئ أو دليل.

-لايمكن تبرئة تركيا من مقتل #خاشقجي فهي لاتملك سجل نظيف في مجال حقوق الإنسان
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