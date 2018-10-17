كوريا الجنوبية تمنح "إقامة إنسانية" لـ339 يمنيّا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية منح تأشيرات إقامة إنسانية لـ339 يمنيا كانوا قد طلبوا اللجوء في أراضيها، وهي قضية أثارت حالة من الجدل إزاء رفض قطاع من المواطنين لاستضافتهم.

وتضاف هذه التأشيرات إلى 23 أخرى مقدمة أيضا لمواطنين يمنيين من جانب السلطات الكورية الجنوبية خلال الشهر الماضي.

عدد اليمنيين الذين قدموا طلبات للجوء لدى وصولهم إلى جزيرة "جيجو"، التابعة لكوريا الجنوبية، بلغ خلال العام الجاري 481 شخصا، باستثناء 3 أشخاص تراجعوا عن الطلبات.

تم رفض 34 طلبا وتجري إعادة النظر في 85 آخرى لحين اكتمال الاجراءات، بحسب بيان صادر عن وزارة العدل في حكومة سيول.

جدير بالذكر أن اليمنيين استفادوا من الميزات التي تقدمها الجزيرة، بخلاف باقي الدولة، بإمكانية الإقامة على أراضيها 90 يوما بغية تنشيط السياحة.