إعدام مدان باغتصاب وقتل 8 من الأطفال في باكستان

هسبريس - د.ب.أ

قال مسؤولون إنه تم إعدام شخص أدين باغتصاب وقتل ثمانية أطفال في باكستان، وذلك عقب رفض المحكمة طلبات الطعن التي تقدم بها.

وجرى إعدام محمد عمران على في سجن بمدينة لاهور، وسط البلاد، بحضور امين انصاري؛ وهو والد أحد الضحايا.

وكانت قضية اغتصاب وقتل زينب، ذات 7 أعوام وابنة انصاري،قد أثارت غضبا واسعا خلال شهر يناير من العام الجاري.

وقال مظفر أوان، المسؤول بالسجن، إن الإعدام جرى في وقت مبكر، وتم تسليم جثة الرجل المدان إلى أسرته.

وكان قد جرى إلقاء القبض على المعني بالأمر بعد أسبوعين من العثور على جثة زينت في مكب للنفايات، في بلدة كاسور بالقرب من لاهور.

وقالت الشرطة إن الفتاة تعرضت للاغتصاب والخنق حتى الموت؛ بينما اعترف علي خلال التحقيقات باغتصاب وقتل سبعة أطفال آخرين.

وقال جوهار ممتاز، الذي يعمل مع جمعية "ساهيل" الخيرية المعنية بقضية تعرض الأطفال للتحرش الجنسي، إن نحو 3500 طفل يتعرضون سنويا للاعتداء الجنسي في باكستان، ومعظم المعتدين لا تتم محاكمتهم بسبب تعقيدات قانونية واجتماعية.