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الرئيسية | خارج الحدود | إعدام مدان باغتصاب وقتل 8 من الأطفال في باكستان

إعدام مدان باغتصاب وقتل 8 من الأطفال في باكستان

إعدام مدان باغتصاب وقتل 8 من الأطفال في باكستان
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 14:41

قال مسؤولون إنه تم إعدام شخص أدين باغتصاب وقتل ثمانية أطفال في باكستان، وذلك عقب رفض المحكمة طلبات الطعن التي تقدم بها.

وجرى إعدام محمد عمران على في سجن بمدينة لاهور، وسط البلاد، بحضور امين انصاري؛ وهو والد أحد الضحايا.

وكانت قضية اغتصاب وقتل زينب، ذات 7 أعوام وابنة انصاري،قد أثارت غضبا واسعا خلال شهر يناير من العام الجاري.

وقال مظفر أوان، المسؤول بالسجن، إن الإعدام جرى في وقت مبكر، وتم تسليم جثة الرجل المدان إلى أسرته.

وكان قد جرى إلقاء القبض على المعني بالأمر بعد أسبوعين من العثور على جثة زينت في مكب للنفايات، في بلدة كاسور بالقرب من لاهور.

وقالت الشرطة إن الفتاة تعرضت للاغتصاب والخنق حتى الموت؛ بينما اعترف علي خلال التحقيقات باغتصاب وقتل سبعة أطفال آخرين.

وقال جوهار ممتاز، الذي يعمل مع جمعية "ساهيل" الخيرية المعنية بقضية تعرض الأطفال للتحرش الجنسي، إن نحو 3500 طفل يتعرضون سنويا للاعتداء الجنسي في باكستان، ومعظم المعتدين لا تتم محاكمتهم بسبب تعقيدات قانونية واجتماعية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - عزيز الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 14:47
اوا هده هي العدالة وهدا هو الحكام عبرة لمن اعتبر وها لي خاصنا والله حتى كولشي اتقاد
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150
2 - يستحق ذلك الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 14:51
يستحق ذلك لأن الاعتداء على أطفال أبرياء يجب أن يكون عقابه هو القتل.
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118
3 - مواطن الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 14:51
نعم القضاء في بلد يحكم بشرع الله ولا يهمه القيل والقال في المجال.
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95
4 - عزيز الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 14:55
لو كان في المغرب كان غادي ياخذ برائة او يحكموا عليه 3 ينوات مبرع واكل شارب ناعس ويشوف التلفزة وبتوع حقوق الانسان معاه في صفه لي يهضر معاه يطليوه. وا الله يرزق الصبر.
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58
5 - zouhir الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 14:58
j'espère que le Maroc va appliquer même condamnation
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36
6 - hamid الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 14:58
نتمنى ان يطبق الإعدام كذلك عندنا لأن مثل هذه الجرائم أصحابها لم يعودوا صالحين للمجتمع تحية للقضاء الباكستاني
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61
7 - مواطن غيور الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 15:03
انشاء الله المغرب ... الى ما ناضو صحاب حقوق "الحيوان"
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42
8 - الياس الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 15:09
هدا هو المعقول ماشي يجيبو ليه طبيب نفسانى
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37
9 - وجدي الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 15:27
كانت لدينا قضية مشابهة فيما عرف بسفاح تارودانت وحكم عليه بالاعدام ولكنه اعدام شكلي يأكل ويشرب من أموال دافعي الضرائب.لو اغتصب وقتل اطفال القائمين على القضاء والتشريع في بلادنا لنفدوا حكم التعزير بايديهم
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10
10 - مواطن الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 15:34
ها المعقول كل هنا في المغرب إحكمو عليه بالمؤبد إكلس واحد عامين إرجعوليه محدد تزيد واحد 3 سنين إخفضوهليه لواحد 20 عام تزيد واحد 5 سنين أو منبعد ماكولشي تنسا إخرجوه ليك إتكرفص على عباد الله
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12
11 - abderrahman الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 15:47
pour appliquer la peine de mort il faut d'abord avoir un système judiciaire solide sinon combien d'innocents serait condamnée à tors.
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12 - غي داوي الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 15:53
هكدا كولشي اشد الصف ............
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2
13 - mohasimo الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 16:07
اللي دار يودي, ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين, الروح عزيزة عند الله, والظالم مهما كان جبروته سواءا كان الأكبر أم الأصغر في الدولة سواءا كان غنيا أم فقيرا يجب أن ينال جزائه, كن ما شئت فإننا كلنا سواسية عند الخالق.
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14 - عبده الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 16:10
قمة العدل....إذا كان هناك أكثر مه الإعدام كان يجب أن يطبق على هذا المجرم...
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15 - مواطنة الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 16:11
كون غر دروها فالمغرب كون تهنييينا.
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