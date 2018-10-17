18 قتيلا وأزيد من 40 جريحا في "انفجار القرم"

هسبريس - أ.ف.ب

قتل 18 شخصا على الأقل غالبيتهم من الشبان وجرح أكثر من 40 آخرين في انفجار "عبوة لم تحدد طبيعتها" في معهد تقني في القرم، بحسب ما أعلنته السلطات المحلية.

وقال سيرغي اكسيونوف رئيس وزراء القرم في تصريحات تلفزيونية "إنها كارثة كبيرة: 18 شخصا قتلوا وأكثر من 40 جرحوا"، في حصيلة جديدة، مضيفا أن منفذ الاعتداء تلميذ في المعهد وقد انتحر.