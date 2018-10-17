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الرئيسية | خارج الحدود | 18 قتيلا وأزيد من 40 جريحا في "انفجار القرم"

18 قتيلا وأزيد من 40 جريحا في "انفجار القرم"

18 قتيلا وأزيد من 40 جريحا في "انفجار القرم"
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 16:11

قتل 18 شخصا على الأقل غالبيتهم من الشبان وجرح أكثر من 40 آخرين في انفجار "عبوة لم تحدد طبيعتها" في معهد تقني في القرم، بحسب ما أعلنته السلطات المحلية.

وقال سيرغي اكسيونوف رئيس وزراء القرم في تصريحات تلفزيونية "إنها كارثة كبيرة: 18 شخصا قتلوا وأكثر من 40 جرحوا"، في حصيلة جديدة، مضيفا أن منفذ الاعتداء تلميذ في المعهد وقد انتحر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ابو ملحاد المغربي الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 16:46
لحد الساعة سمعت عن 19 قتيل
الى جانب تهديد الجماعات الارهابية الاسلاموية و استغلال مجموعة او شخص من عرقية تتار القرم المسلمة لا نستبعد قيام النازيون الجدد والمتطرفون الاوكران بهذا العمل الارهابي الجبان
كما حذرنا من قبل ان شر النازيون الجدد قد يفوق شر القاعدة وداعش و اخواتهما من الجماعات التكفيرية الارهابية فهذه المنظمات النازية الارهابية منتشرة في غرب اوكرانيا حيث فوجئت برفع صور هتلر و ستيفان بانديرا في مظاهرات القوميون الاوكران غرب اوكرانيا و جنوبها واثناء فاجعة حادثة اوديسا
لا يجب الاغفال عن الارهاب القومي النازي في كل من المانيا و هنغاريا و التشيك والنمسا اوكرانيا السويد و روسيا كذالك
فالارهاب النازي القومي في الغرب قد يعد مرادف للارهاب الاسلاموي التكفيري في الشرق كلاهما شر يهدد السلم العالمي...
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