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الرئيسية | خارج الحدود | إيران تعلن تصفية أحد قادة "داعش" في العراق

إيران تعلن تصفية أحد قادة "داعش" في العراق

إيران تعلن تصفية أحد قادة "داعش" في العراق
هسبريس - إفي
الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 21:59

أعلن الحرس الثوري الإيراني قتل قيادي تابع لتنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف بـ"داعش" في العراق جراء تدبير وتنفيذ الهجوم الإرهابي الذي وقع في شتنبر الماضي في مدينة الأهواز، مما تسبب في مقتل 24 شخصا.

وتمكنت قوات الحرس الثوري في عملية جرت بمحافظة ديالى العراقية من تصفية القيادي الذي كان "المدبر والمخطط الرئيسي" لهجوم الأهواز، وفقا لما ذكره بيان نشرته اليوم وسائل إعلام محلية. كما قُتل أربعة إرهابيين آخرين في العملية، وفقا للبيان.

ووقع الهجوم في 22 شتنبر خلال عرض عسكري في الأهواز حيث قتل 24 مدنيا وعسكريا وأصيب أكثر من 60 آخرين، بينما أعلن تنظيم "داعش" و"حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" مسؤوليتهما عن الهجوم.

وردا على الهجوم، شنت القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني مطلع الشهر الجاري هجوما بصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار على "مقر المسؤولين" في "داعش" غربي نهر الفرات في سوريا حيث قتل 40 جهاديا.

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