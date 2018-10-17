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كُتّاب وآراء
دي ميستورا يستقيل من منصبه أواخر الشهر المقبل
أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا اليوم عزمه الاستقالة من منصبه بحلول أواخر نونبر المقبل بعد ثلاثة أعوام من محاولة الوساطة في النزاع الدائر بالبلد العربي.
وأبلغ دي ميستورا مجلس الأمن الدولي بقراره، موضحا أن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس قبل استقالته.
وقال الدبلوماسي الإيطالي السويدي إنه سيركز في منصبه في آخر شهر على محاولة تفعيل اللجنة المكلفة بصياغة دستور جديد في سوريا.
وتوقف تشكيل هذه اللجنة التي اتفقت عليها الأطراف منذ أشهر وتعتبر جوهرية لنهاية سلمية للحرب بسبب عدم الاتفاق على تشكيلها.
ويتألف ثلث اللجنة من أشخاص اختارتهم الحكومة السورية وآخر من المعارضين والثلث الأخير من ممثلي المجتمع المدني.
وأعلن دي ميستورا اليوم أنه سيتوجه الأسبوع المقبل إلى دمشق لمحاولة التوصل لموافقة حكومة بشار الاسد على اقتراحاته حول تشكيل هذه اللجنة.
وتولى الدبلوماسي المخضرم منصب الأمين العام للأمم المتحدة لسوريا في 2014 بعد استقالة الأخضر الإبراهيمي الذي ترك المنصب بسبب عدم تحقيق تقدم لانهاء النزاع الذي اندلع في عام 2011.