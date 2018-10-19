الفائض التجاري الياباني يبلغ 1,239 مليار دولار

هسبريس ـ مُتابعة

سجلت اليابان فائضا تجاريا قدره 139 مليار و561 مليون ين (مليار و239 مليون دولار)، في شتنبر الماضي، وفقا لما أفادت به الحكومة بطوكيو.

ويتناقض الرصيد الإيجابي مع العجز البالغ 438 مليار و448 مليون ين (3 مليار و893 مليون دولار) في غشت الماضي، لكنه أقل في الوقت نفسه بنسبة 78.7% من المبلغ المسجل في سبتمبر 2017 ، وفقا للبيانات التي نشرتها وزارة المالية اليابانية.

وانخفضت الصادرات اليابانية بنسبة 1.2% على أساس سنوي في سبتمبر لتصل إلى 6 مليارات و726 مليون ين ( 59 مليار و745 مليون دولار)، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 7% لتصل إلى 6 مليارات و587 مليون ين (58 مليار و509 مليون دولار).

وسجلت اليابان مع الصين، أكبر شريك تجاري لها، عجزا قدره 370 مليار و211 مليون ين (3 مليار و288 مليون دولار) ، وهو ما يزيد بنسبة 30.6% عن الرصيد السلبي الذي تم تسجيله في نفس الفترة العام السابق.

ومع أول اقتصاد في العالم وشريكها التجاري الثاني، الولايات المتحدة، حققت الدولة الآسيوية فائضا قدره 590 مليار و260 مليون ين (5 مليارات و242 مليون دولار)، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 4% على أساس سنوي.