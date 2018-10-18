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كُتّاب وآراء
فيضانات تحرك جيش تونس لإجلاء تلاميذ المدارس
قررت السلطات في تونس، اليوم الخميس، تعليق الدراسة في العاصمة، بينما توقفت حركة القطارات والمترو إثر هطول أمطار عارمة طوال الليل.
وتسببت الأمطار في فيضان أودية بالعاصمة وضواحيها، ما تسبب في إحداث انجرافات في الطرقات وتسرب المياه إلى أحياء سكنية، وقالت لجنة مجابهة الكوارث إن وادي مليان بجهة رادس شهد ارتفاعا غير مسبوق في مستوى منسوب المياه ليصل الى مرحلة الخطر.
وأوضح مصدر من اللجنة أن السلطات المحلية قد تلجأ إلى إجلاء السكان في عدد من الأحياء القريبة من الوادي؛ تحسبا لهطول المزيد من الأمطار اليوم.
وشهدت أغلب المدن التونسية، منذ يوم أمس، أمطارا غزيرة تسببت في وفاة شخصين على الأقل وفقدان اثنين آخرين، إلى جانب انقطاع حركة السير في بعض الطرقات وانهيار جسور ونفوق مواشي.
وعلقت عدة ولايات الدراسة منذ يوم أمس، وطالبت الحماية المدنية في ولاية سليانة السكان بملازمة منازلهم اليوم. كما تدخل الجيش لإجلاء التلاميذ في عدد من المدارس التي حاصرتها المياه في القصرين وسليانة.
وأعلن المتحدث باسم الحرس الوطني، حسام الجبابلي، عن انقطاع حركة السير في 42 طريقا بعدد من الولايات كما لا تزال حتى اليوم تسعة طرق مغلقة.
وطالب رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث واللجان الجهوية إلى البقاء على أهبة الاستعداد لمتابعة الأوضاع في ظل التقلبات المناخية.
وكانت ولاية نابل تعرضت إلى فيضانات، في شتنبر الماضي، تسببت في وفاة ستة أشخاص وخسائر بالبنية التحتية وبالمنشآت العامة والخاصة وبالمحاصيل الزراعية.