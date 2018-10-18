شركة طيران قبرصية تصدم زبناءها بإيقاف خدماتها

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت شركة الطيران القبرصية "كوبالت" للرحلات المنخفضة الكلفة وقف كل عملياتها وإلغاء جميع رحلاتها الجوية، بعد عامين فقط من العمل، في إجراء مفاجئ يطال مئات الركاب.

وحذّرت الشركة بأن مكاتبها أغلقت، وحثت زبائنها على السعي لاسترجاع أموالهم المدفوعة سلفا عبر وكلاء السفر أو شركات بطاقات الائتمان.

وفي إعلان موجز ومفاجئ، على موقعها على الإنترنت قالت الشركة إنها ستلغي كافة الرحلات الجوية "بسبب تعليق عمليات كوبالت إلى أجل غير مسمى".

وأضافت: "نتيجة لذلك سيتم الغاء الرحلات او الخدمات المستقبلية التي تقدمها كوبالت ولن يتم تشغيلهابعد الآن"؛ دون أنّ تقدم مزيدا من التفاصيل.

ونصحت شركة الطيران حاملي التذاكر بعدم التوجه إلى مطار لارنكا، في الجزيرة المتوسطية ، أو محاولة الاتصال بمكاتبها "حيث لن تعمل رحلات كوبالت ولن يكون هناك طاقم عمل لكوبالت".

وجاء في البيان: "بالنسبة لاسترداد المبالغ، رجاء الاتصال بموفر بطاقة الائتمان الخاص بكم، أو وكيل السفر الخاص بكم". وتابعت: "نعتذر بصدق مرة أخرى، ونوّد أنّ نشكر عملاءنا الأوفياء لدعمهم خلال العامين الأخيرين من عمليات كوبالت".

وأوقفت كوبالت، أكبر شركة طيران قبرصية منذ انهيار شركة "سايبروس إيروايز" المملوكة للدولة، عملياتها بعد تقارير عن فشلها في التوصل إلى اتفاق مع مستثمر أوروبي محتمل. و لم يتضح على الفور عدد الركاب الذين تأثروا بالإغلاق المفاجئ.

لكن وزارة النقل القبرصية قالت إن المسافرين عليهم تأمين تذكرة ذهاب فقط على الدرجة الاقتصادية من شركة طيران أخرى، مع الحفاظ على تذاكرهم لاستعادة ما دفعوه.