حركة "حماس" تحقق في قصف صاروخي لإسرائيل

هسبريس - أ.ف.ب

أكد قيادي في حركة حماس أن أجهزة الأمن في قطاع غزة تجري تحقيقات لمعرفة الجهة التي تقف وراء إطلاق صاروخين، من غزة، سقطا في إسرائيل.

وقال باسم نعيم، عضو القيادة السياسية في حماس، ضمن تصريح لوكالة فرانس برس: "توجد تحقيقات من أجهزة الأمن في غزة لمعرفة الجهة التي تقف وراء إطلاق الصواريخ" التي سقط اثنان منها في مدينة بئر السبع في جنوب إسرائيل وقرب شواطئ تل أبيب، مضيفا: "ستتخذ إجراءات حازمة بحق من يخترق الإجماع الوطني أو يحاول دفع الشعب الفلسطيني لمواجهة تخدم أجندات غير وطنية".

وأكد أن "حماس والفصائل تعمل لتجنب أي تصعيد على الأرض لكنها جاهزة للرد على أي عدوان إسرائيلي في أي لحظة" مضيفا أن "بيان حماس والغرفة المشتركة (التي تضم حماس وفصائل المقاومة) يعبر عن تطور مسؤول لدى حماس بعيداً عن ردات الفعل".

وأفادت الغرفة المشتركة في البيان بإنه لا علاقة لها بإطلاق الصواريخ، واعتبرتها محاولة "لحرف البوصلة وتخريب الجهد المصري". بينما ألغى اللواء عباس كامل مدير المخابرات المصرية زيارة كانت مقررة الى غزة ورام الله.

وقال باسم نعيم إن "الزيارة لم تلغَ وإنما أرجئت لبعض الوقت لأسباب لوجستية ترتبط بجدول زيارته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لروسيا".

وشدد المتحدث على أن مصر "ستستكمل جهودها" لكن "الأمور لا تزال معقدة والسلطة (الفلسطينية) و(الرئيس محمود عباس) أبو مازن مسؤولان عن التعطيل الأكبر للمصالحة والتهدئة".

ورداً على إطلاق الصاروخين، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت مواقع لحماس في القطاع وأسفرت عن مقتل فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين.

وأثار هذا التصعيد الخشية من مواجهة جديدة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على حدود غزّة.