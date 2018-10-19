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الرئيسية | خارج الحدود | خبراء أتراك يفتشون شاحنة تابعة للقنصلية السعودية

خبراء أتراك يفتشون شاحنة تابعة للقنصلية السعودية

خبراء أتراك يفتشون شاحنة تابعة للقنصلية السعودية
هسبريس - إفي
الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 11:07

فتش أطباء شرعيون أتراك اليوم شاحنة تابعة للقنصلية السعودية في تركيا، من المحتمل أن تكون قد استخدمت في نقل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي اختفى في اليوم الثاني من هذا الشهر بعد دخوله مقر البعثة الدبلوماسية، حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية.

وفتش الخبراء لمدة ثلاث ساعات سيارة مرسيدس فيتو تحمل لوحات تخص القنصلية السعودية، وذلك بعد ظهورها في أحد التسجيلات الخاصة باليوم الذي اختفى فيه الصحفي، وفقا لصحيفة (يني شفق) التركية.

كانت هذه الشاحنة قد غادرت المبنى بعد ساعتين من دخول خاشقجي إليه، وتوجهت إلى مقر القنصل السعودي على بعد 200 متر.

وقام فريق الطب الشرعي باستخدام مواد كيميائية لاكتشاف وجود بقايا جينية من عدمه خلال عملية التفتيش.

كما فتشت قوات الأمن التركية أيضا سيارات أخرى تابعة للقنصلية، تم استخدامها يوم اختفاء خاشقجي.

وفي الوقت نفسه، وسعت الشرطة التركية دائرة التحقيق في قضية الصحفي السعودي إلى غابة بلغراد، الواقعة في شمال غرب مقاطعة اسطنبول، وإلى مقاطعة يالوفا التركية على الجانب الآخر من بحر مرمرة.

ومن جانبه قال وزير العدل التركي، عبد الحميد غول، أمس إن الحكومة تتوقع أن "تنتهي التحقيقات في وقت قريب للغاية"، وبرر التأخير بسبب صعوبة دخول المقرات الدبلوماسية، الأمر الذي يتطلب تصاريح رسمية من السعودية.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد أمس أنه "بالتأكيد" يبدو أن خاشقجي قد مات، وأكد أنه إذا تأكدت هذه الحقيقة، ستكون هناك عواقب وخيمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - simo الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 11:53
كل هذه الإجراءات ليست سوى مسرحيات. أما في العمق فهناك تفاوض سري الكل يسعى لإستغلال الحدث ليحصل على نصيبه من الكعكة السعودية.
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30
2 - yaya الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 12:09
طبعاً يتبقى لهم يفتشون مضيق البسفور
ههههههههههههههه
‏إتّفق الطرفان السعودي والتركي بلجنة تحقيق مشتركة بقضية خاشقجي وبخارطة عمل يتم تطبيق الخطوات التي طلبها الجانب التركي أوّلاً، وهي تفتيش القنصلية وبيت القنصل، ثم المباشرة بالخطوات التي طلبها الجانب السعودي، عندها سنرى أية رؤوس ستسقط وأية دول وصحف وفضائيات ستفضح
جاك الموت ياتارك الصلاة
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-9
3 - wood الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 12:13
العربية السعودية هي رأس الافعى، و راعية الفساد و الإرهاب في العالم ، فهي توظف اموالها الضخمة في نشر الأرهاب و التخلف و الخرافة و تدعم ماليا الانظمة الفاسدة في العالم العربي كنظام السيسي في مصر و نظام عمر البشير في السودان الملاحق من الجنائية الدولية بارتكابه جرائم حرب و جرائم إبادة و غيرها من الانظمة العربية . و تنفق اموال طائلة لشراء الذمم في أوربا و الولايات المتحدة الأمريكية ، فبالنسبة لأعراب الخليج كل شيء يباع و يشترى ، و كل الجرائم يمكن تنفيدها و التغطية عليها بالمال !!
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46
4 - ادريس الوردي الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 12:22
باسم الله الرحمان الرحيم.زمن المفاجآت وارتكاب الممنوعات والمحرمات ،وعقوق الأهل والمقربين،وقتل النفس التي حرم الله قتلها الا بالحق؛اللهم الطف بعبادك ورُدٌَهم الى طريقك السوي يا ارحم الراحمين.
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4
5 - زكرياء المغربي الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 12:31
هذه سوى قضية ضغط أمريكية كندية ضد السعودية
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-2
6 - assifnwourgh الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 12:33
قد يكونوا ذوبوه و جعلوه سائلا و سكبوه في المجاري..
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1
7 - مواطن الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 12:36
التحقيقات أخذت منحى التيه في الغابات ومن تم إلى البحار ،وستظل القضية مفتوحة إلى يوم يبعتون وسيسدل الستار باختفاء المرحوم باختفاء غامض بعد زيارة القنصلية،فلتركيا مصالح وللسعودية مصالح،تركيا دولت القضية لتحقيق بعض المكاسب السياسية والاقتصادية لااقل ولا أكثر،السعودية هدفها إسكات الصوت الذاخلي لغض النظر عن الثروة البترولية الهائلة التي تتوفر عليها.وراح دم أحد الأصوات الحرة هباء منثورا.
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8 - rachida الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 12:39
لا تحقيقات ولا غيرها الكل يعرف ان السعودية قامت بهذا العمل الشنيع ضد صحافي معارض والان يحاولون ايجاد مخرج لانقاذ بن سلمان وابعاده عن الجريمة وتركيا وامريكا من سيستفيد من هذه الصفقة .
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9 - ikbal الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 12:52
couvrire un crime par des etats islamique,ardoganiste et saoudiste.ou la justice n est pas un facteur,ou la vie d un citoyen ne vaut rien,ou les mouton voix l un de leur mourire sans auqu un probleme
c est la facture que doit paye un citoyen arab ou ardoganiste pour ne plus jamais parle librement ou critique
les protecteur de lieu sacre la hajj leur main et plain de sang et meme on demembre les organe de la vectime vivant,c est cruelle
les journaliste des arabes n on meme pas supporte l un de leur
comment il peuvent supporte le publique
oublier le journalisme arab et turk qui travaille avec les interest la corruption et meme la nouriture et pas le morale
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