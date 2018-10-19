خبراء أتراك يفتشون شاحنة تابعة للقنصلية السعودية

هسبريس - إفي

فتش أطباء شرعيون أتراك اليوم شاحنة تابعة للقنصلية السعودية في تركيا، من المحتمل أن تكون قد استخدمت في نقل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي اختفى في اليوم الثاني من هذا الشهر بعد دخوله مقر البعثة الدبلوماسية، حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية.

وفتش الخبراء لمدة ثلاث ساعات سيارة مرسيدس فيتو تحمل لوحات تخص القنصلية السعودية، وذلك بعد ظهورها في أحد التسجيلات الخاصة باليوم الذي اختفى فيه الصحفي، وفقا لصحيفة (يني شفق) التركية.

كانت هذه الشاحنة قد غادرت المبنى بعد ساعتين من دخول خاشقجي إليه، وتوجهت إلى مقر القنصل السعودي على بعد 200 متر.

وقام فريق الطب الشرعي باستخدام مواد كيميائية لاكتشاف وجود بقايا جينية من عدمه خلال عملية التفتيش.

كما فتشت قوات الأمن التركية أيضا سيارات أخرى تابعة للقنصلية، تم استخدامها يوم اختفاء خاشقجي.

وفي الوقت نفسه، وسعت الشرطة التركية دائرة التحقيق في قضية الصحفي السعودي إلى غابة بلغراد، الواقعة في شمال غرب مقاطعة اسطنبول، وإلى مقاطعة يالوفا التركية على الجانب الآخر من بحر مرمرة.

ومن جانبه قال وزير العدل التركي، عبد الحميد غول، أمس إن الحكومة تتوقع أن "تنتهي التحقيقات في وقت قريب للغاية"، وبرر التأخير بسبب صعوبة دخول المقرات الدبلوماسية، الأمر الذي يتطلب تصاريح رسمية من السعودية.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد أمس أنه "بالتأكيد" يبدو أن خاشقجي قد مات، وأكد أنه إذا تأكدت هذه الحقيقة، ستكون هناك عواقب وخيمة.