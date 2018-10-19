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كُتّاب وآراء
خبراء أتراك يفتشون شاحنة تابعة للقنصلية السعودية
فتش أطباء شرعيون أتراك اليوم شاحنة تابعة للقنصلية السعودية في تركيا، من المحتمل أن تكون قد استخدمت في نقل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي اختفى في اليوم الثاني من هذا الشهر بعد دخوله مقر البعثة الدبلوماسية، حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية.
وفتش الخبراء لمدة ثلاث ساعات سيارة مرسيدس فيتو تحمل لوحات تخص القنصلية السعودية، وذلك بعد ظهورها في أحد التسجيلات الخاصة باليوم الذي اختفى فيه الصحفي، وفقا لصحيفة (يني شفق) التركية.
كانت هذه الشاحنة قد غادرت المبنى بعد ساعتين من دخول خاشقجي إليه، وتوجهت إلى مقر القنصل السعودي على بعد 200 متر.
وقام فريق الطب الشرعي باستخدام مواد كيميائية لاكتشاف وجود بقايا جينية من عدمه خلال عملية التفتيش.
كما فتشت قوات الأمن التركية أيضا سيارات أخرى تابعة للقنصلية، تم استخدامها يوم اختفاء خاشقجي.
وفي الوقت نفسه، وسعت الشرطة التركية دائرة التحقيق في قضية الصحفي السعودي إلى غابة بلغراد، الواقعة في شمال غرب مقاطعة اسطنبول، وإلى مقاطعة يالوفا التركية على الجانب الآخر من بحر مرمرة.
ومن جانبه قال وزير العدل التركي، عبد الحميد غول، أمس إن الحكومة تتوقع أن "تنتهي التحقيقات في وقت قريب للغاية"، وبرر التأخير بسبب صعوبة دخول المقرات الدبلوماسية، الأمر الذي يتطلب تصاريح رسمية من السعودية.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد أمس أنه "بالتأكيد" يبدو أن خاشقجي قد مات، وأكد أنه إذا تأكدت هذه الحقيقة، ستكون هناك عواقب وخيمة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
ههههههههههههههه
إتّفق الطرفان السعودي والتركي بلجنة تحقيق مشتركة بقضية خاشقجي وبخارطة عمل يتم تطبيق الخطوات التي طلبها الجانب التركي أوّلاً، وهي تفتيش القنصلية وبيت القنصل، ثم المباشرة بالخطوات التي طلبها الجانب السعودي، عندها سنرى أية رؤوس ستسقط وأية دول وصحف وفضائيات ستفضح
جاك الموت ياتارك الصلاة
c est la facture que doit paye un citoyen arab ou ardoganiste pour ne plus jamais parle librement ou critique
les protecteur de lieu sacre la hajj leur main et plain de sang et meme on demembre les organe de la vectime vivant,c est cruelle
les journaliste des arabes n on meme pas supporte l un de leur
comment il peuvent supporte le publique
oublier le journalisme arab et turk qui travaille avec les interest la corruption et meme la nouriture et pas le morale