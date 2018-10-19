استطلاع: بولسونارو يقترب من رئاسة البرازيل

هسبريس - إفي

وسع المرشح اليميني المتطرف جايير بولسونارو الفارق مع التقدمي فرناندو حداد، بحصوله على 59% من النوايا التصويتية قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البرازيل مقابل 41% فقط لصالح منافسه، وفقا لاستطلاع جديد.

وبحسب الاستطلاع الذي نشر الخميس، يتقدم بولسونارو بفارق 18 نقطة مئوية على منافسه، بزيادة نقطتين مئويتين على الاستطلاع السابق الذي أصدرته شركة "Datafolha".

وجرت الجولة الأولى بالانتخابات البرازيلية في 7 أكتوبر الماضي وحصد فيها اليميني المتطرف 46% من الأصوات مقابل 29% لصالح مرشح حزب العمال.

يشار إلى أن تحالف فرناندو حداد، الحاصل على المركز الثاني في الجولة الأولى من الانتخابات، تقدم بالتماس إلى الشرطة الاتحادية للتحقيق مع حملة بولسونارو بتهمة نشر أخبار زائفة خلال العملية الانتخابية.