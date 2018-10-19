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الرئيسية | خارج الحدود | مقتل شخصين في إطلاق نار جنوب غربي ألمانيا

مقتل شخصين في إطلاق نار جنوب غربي ألمانيا

مقتل شخصين في إطلاق نار جنوب غربي ألمانيا
هسبريس - إفي
الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 12:16

قتل شخصان وأصيب شرطيان في إطلاق نار لم تضح ملابساته حتى الآن، في مدينة كيرشهايم الواقعة جنوب غربي ألمانيا.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة، ساندرا جيرتش "كان يوجد وضع خطير تطلب استخدام أسلحة نارية، لا يمكننا أن نقول المزيد في الوقت الراهن"، لكنها أضافت أن الواقعة أسفرت عن مقتل رجل وإمرأة.

ووقعت الأحداث حوالي الساعة 08:30 بالتوقيت المحلي حين سمع دوي طلقات النار الأولى، وتمركزت عناصر من وحدة شرطية خاصة في مكان الأحداث الذي كانت تحلق فوقه أيضا مروحيات.

وبحسب الشرطة، لا يوجد أي خطر على السكان على الرغم من أن العملية لم تنته بعد، في الوقت الذي نفت فيه قوات الأمن الشائعات بشأن وجود رجل مسلح يجوب المنطقة.

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