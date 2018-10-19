الأكاديمية السويدية تشغل مقعد "الفضيحة الجنسية"

هسبريس - إفي

أعلنت الأكاديمية السويدية، وهي المؤسسة التي تمنح جائزة نوبل للآداب سنويا، اليوم عن انتخاب عضو جديد ليشغل مقعد شاغر جراء عدة استقالات ضربت الأكاديمية بسبب فضيحة جنسية وتسريبات.

وسيشغل أستاذ الأدب في جامعة جوتنبرج (السويد)، ماتس مالم (54 عاما)، المقعد رقم 11 الذي كان يشغله في الماضي الكاتب كلاس أوسترجرين.

وبالإضافة إلى مالم، كان قد تم انتخاب عضوين جديدين آخرين ضمن اللجنة المكونة من 18 عضوا في وقت سابق الشهر الجاري، وهما القاضي السويدي اريك إم رونيسون والكاتبة جيلا موسايد، ليتبقى بذلك مقعد واحد من المقاعد الأربعة التي خلت في الأشهر الأخيرة.

ويبقى معلقا موقف الشاعرة كاتارينا فروستنسون، التي كان زوجها الفرنسي جون كلود أرنو هو بطل فضيحة جنسية، مما أسفر عن طلب الأكاديمية منها الاستقالة.

كانت 18 امرأة قد نشرت شكاوى في إحدى الصحف بتعرضهن خلال شهر نوفمبر الماضي، لانتهاكات جنسية من قبل أرنو، مما تسبب في حجب جائزة نوبل للآداب هذا العام.

يشار إلى أن أرنو صدر بحقه، في وقت سابق هذا الشهر، حكم بالسجن لمدة عامين بتهمة اغتصاب ارتكبت في عام 2011.