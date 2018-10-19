24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0707:3213:1716:2318:5320:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الإسبان يقتحمون قلاع المسلسلات الأمريكية الحصينة في "بيت المال" (5.00)

  2. عن الأمازيغية والأحزاب السياسية (5.00)

  3. العروي يقدم "الله.. الرياضيات.. الجنون" بباريس (5.00)

  4. فاجعة "قطار بوقنادل" .. القانون يضمن عدة حقوق وتعويضات للضحايا (5.00)

  5. أطباء مغاربة يفتحون عياداتهم لاستقبال ضحايا فاجعة "قطار بوقنادل"‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الأكاديمية السويدية تشغل مقعد "الفضيحة الجنسية"

الأكاديمية السويدية تشغل مقعد "الفضيحة الجنسية"

الأكاديمية السويدية تشغل مقعد "الفضيحة الجنسية"
هسبريس - إفي
الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 16:25

أعلنت الأكاديمية السويدية، وهي المؤسسة التي تمنح جائزة نوبل للآداب سنويا، اليوم عن انتخاب عضو جديد ليشغل مقعد شاغر جراء عدة استقالات ضربت الأكاديمية بسبب فضيحة جنسية وتسريبات.

وسيشغل أستاذ الأدب في جامعة جوتنبرج (السويد)، ماتس مالم (54 عاما)، المقعد رقم 11 الذي كان يشغله في الماضي الكاتب كلاس أوسترجرين.

وبالإضافة إلى مالم، كان قد تم انتخاب عضوين جديدين آخرين ضمن اللجنة المكونة من 18 عضوا في وقت سابق الشهر الجاري، وهما القاضي السويدي اريك إم رونيسون والكاتبة جيلا موسايد، ليتبقى بذلك مقعد واحد من المقاعد الأربعة التي خلت في الأشهر الأخيرة.

ويبقى معلقا موقف الشاعرة كاتارينا فروستنسون، التي كان زوجها الفرنسي جون كلود أرنو هو بطل فضيحة جنسية، مما أسفر عن طلب الأكاديمية منها الاستقالة.

كانت 18 امرأة قد نشرت شكاوى في إحدى الصحف بتعرضهن خلال شهر نوفمبر الماضي، لانتهاكات جنسية من قبل أرنو، مما تسبب في حجب جائزة نوبل للآداب هذا العام.

يشار إلى أن أرنو صدر بحقه، في وقت سابق هذا الشهر، حكم بالسجن لمدة عامين بتهمة اغتصاب ارتكبت في عام 2011.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.