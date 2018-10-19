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قطار سريع يدهس عشرات الأشخاص بشمال الهند
الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 17:27
قالت شرطة ولاية البنجاب الهندية وشهود إن قطار ركاب يسير بسرعة عالية دهس حشدا من الناس كانوا جالسين على السكك الحديدية في شمال الهند اليوم الجمعة وإن هناك مخاوف من مقتل 50 شخصا على الأقل.
وقال ضابط بالشرطة لرويترز "كان الناس جالسين على السكة الحديدية وبالقرب منها على مشارف أمريتسار يشاهدون حرق الدمى ضمن مهرجان دوسيرا عندما دهسهم قطار للركاب".
ونقلت وكالة (إيه.إن.آي) للأنباء شريكة رويترز عن شاهد عيان قوله إن القطار كان يتحرك بسرعة عالية.