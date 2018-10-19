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كُتّاب وآراء
النيابة التركية تستجوب موظفي القنصلية السعودية
استجوبت النيابة العامة في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الجمعة، موظفين في القنصلية السعودية في إطار تحقيقاتها المتعلقة باختفاء الصحفي جمال خاشقجي.
وذكرت مصادر قضائية لوكالة الأناضول التركية، إن نيابة إسطنبول استمعت في القصر العدلي بمنطقة "تشاغلايان" لإفادات 15 موظفاً تركيًا في القنصلية السعودية، بينهم سائق القنصل وفريق فني وآخرين في قسم المحاسبة والاستعلام.
وأكدت أن أكثر من مدع عام يستجوب موظفي القنصلية السعودية، في التحقيقات التي تجريها نيابة مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة في إسطنبول.
واختفت آثار الصحفي السعودي في 2 أكتوبر الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.
وطالبت عدد من الدول والمنظمات الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، الرياض بالكشف عن مصير خاشقجي بعد دخوله القنصلية بإسطنبول، فيما عبرت دول عربية عن تضامنها مع السعودية في مواجهة تهديدات واشنطن بفرض عقوبات عليها إذا ثبت تورطها في اختفاء خاشقجي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
يقول المثل تبع الكذاب حتى باب الدار .
ـ كلنا نود معرفة ما جرى، لكن لن نصل إلى الحقيقة .
ـ إذا كان بالفعل هناك إستجواب ، ما هي تفاصيله ؟
ـ ماهي مصداقية هذا الإستجواب المفترض؟
* لماذا هذا التأخير : إستجواب ـ بحث ـ تفتيش ـ تصريح ـ.....؟
ـ ما دام لن نصل إلى الحقيقة، كفى من تهراس الراس .