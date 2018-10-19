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الرئيسية | خارج الحدود | النيابة التركية تستجوب موظفي القنصلية السعودية

النيابة التركية تستجوب موظفي القنصلية السعودية

النيابة التركية تستجوب موظفي القنصلية السعودية
هسبريس - متابعة
الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 18:40

استجوبت النيابة العامة في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الجمعة، موظفين في القنصلية السعودية في إطار تحقيقاتها المتعلقة باختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وذكرت مصادر قضائية لوكالة الأناضول التركية، إن نيابة إسطنبول استمعت في القصر العدلي بمنطقة "تشاغلايان" لإفادات 15 موظفاً تركيًا في القنصلية السعودية، بينهم سائق القنصل وفريق فني وآخرين في قسم المحاسبة والاستعلام.

وأكدت أن أكثر من مدع عام يستجوب موظفي القنصلية السعودية، في التحقيقات التي تجريها نيابة مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة في إسطنبول.

واختفت آثار الصحفي السعودي في 2 أكتوبر الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.

وطالبت عدد من الدول والمنظمات الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، الرياض بالكشف عن مصير خاشقجي بعد دخوله القنصلية بإسطنبول، فيما عبرت دول عربية عن تضامنها مع السعودية في مواجهة تهديدات واشنطن بفرض عقوبات عليها إذا ثبت تورطها في اختفاء خاشقجي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - الحقيقة المرة الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 19:30
الم تقل المصادر ان الموظفيين اعطتهم القنصلية اجازة يومه
يقول المثل تبع الكذاب حتى باب الدار .
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2 - sss الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 19:49
ـ كلما إنشغلت بالموضوع ، كلما يوجعك رأسك .
ـ كلنا نود معرفة ما جرى، لكن لن نصل إلى الحقيقة .
ـ إذا كان بالفعل هناك إستجواب ، ما هي تفاصيله ؟
ـ ماهي مصداقية هذا الإستجواب المفترض؟
* لماذا هذا التأخير : إستجواب ـ بحث ـ تفتيش ـ تصريح ـ.....؟
ـ ما دام لن نصل إلى الحقيقة، كفى من تهراس الراس .
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3 - خالد الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 19:58
إلى الحقيقة المرة أعطت يوم راحة للموظفين الأتراك وليس للسعوديين.الأمر هنا يتعلق باستجواب موظفين سعوديين.لكن المهم أن تركيا ألجمت السعودية ووضعتها في مكانها الذي تستحقه.
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4 - khaald الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 19:59
السلاطين والأمراء يغتالون من يعارضهم. وأخيرا عرفنا من هو داعش .اللهم ارحم الشهيد جمال
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5 - يوسف أ-1 الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 20:03
الاستجواب ليس بالضرورة خاص بنفس يوم الجريمة، بل بخصوص الأحداث و الوقائع اللتي سبقت الجريمة بأيام...
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6 - أين هي المشكلة؟؟ الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 20:03
قضية خشقجي مطروحة على كافة التأويلات المنطقية تارة والهوليودية تارة اخرى،فأين هي الحقيقة؟؟هل هي طريق لإسقاط النظام الملكي السعودي وبداية تقسيمها الى أربعة دويلات؟؟هل هي عملية قتل ممنهجة وفي نفس الوقت أغبى طريقة تصفية؟؟السعودية في ضيق حقيقي ومأزق سيعصف بالمقام الاول بولى العهد الأمير محمد سلمان ومحاولة إيجاد خليفة ربما من أسرة نايف بن سلطان ،واشنطن تريد العقاب وموسكو تريد التقرب من حليف قد يغير الشرق الأوسط ويفتح آفاق تعاون مع فلادمير بوتين،القصة لها اسبوع واحد فقط وسينجلي المستور ومن كان وراء اختفاء جمال خشقجي.
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7 - إلى صاحب الحقيقة المرة الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 20:12
القنصلية السعودية أعطت الموظفين الأتراك فقط أجازة والنيابة استمعت للموظفين السعوديين منهم سائق القنصل. بن سلمان مجرم وكل من يدافع عنه ماهو إلا بدق ومجرم مثله
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8 - لحسن الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 20:19
لا توجد دولة عربية واحدة متضامنة مع المملكة العربية السعودية في الجريمة ان ثبتث عليها ولا يمكن أن نتضامن مع السعودية في الجريمة
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9 - mjalwake fnew york الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 20:23
les pays arabes lhassines lkaba, God bless America and bless europe.
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