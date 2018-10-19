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الرئيسية | خارج الحدود | ملياردير يقود ثاني أكبر حزب سياسي في تونس

ملياردير يقود ثاني أكبر حزب سياسي في تونس

ملياردير يقود ثاني أكبر حزب سياسي في تونس
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 22:10

أعلن حزب حركة نداء تونس، الجمعة، عن تعيين رجل الأعمال الملياردير سليم الرياحي أمينا عاما جديدا للحزب عقب اندماج الأخير مع حزب الاتحاد الوطني الحر.

وأصبح الرئيس السابق لحزب الاتحاد الوطني الحر أول أمين عام لحزب حركة نداء تونس منذ انسحاب الأمين السابق محسن مرزوق عام 2015 ليؤسس حزبا آخر "حركة مشروع تونس".

وعلاوة على منصب الأمين العام، سيكون سليم الرياحي (46 عاما) رئيس الديوان السياسي للحزب الذي يضم ممثلي الهيئتين السياسيتين للحزبين المندمجين.

ولا يملك الرياحي خبرات سياسية واسعة، لكنه برز بعد ثورة 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، على رأس حزب الاتحاد الوطني الحر، ولم يحقق في أول انتخابات ديمقراطية جرت في العام نفسه أي مكاسب تذكر.

لكن الحزب نجح في إحداث المفاجأة في انتخابات 2014، حيث حل في المركز الثالث بـ16 مقعدا في البرلمان، ليدخل الائتلاف الحكومي مع حزب النداء لكنه انسحب بعد عامين.

ويحاول نداء تونس، الذي ما يزال يقود الائتلاف الحكومي، استعادة وزنه على الساحة السياسية بعد موجة استقالات واسعة منذ فوزه في انتخابات عام 2014، حيث فقد نصف عدد نوابه في البرلمان بسبب أزمة داخلية.

لكن عملية الاندماج مكنت نداء تونس من رفع كتلته البرلمانية إلى 55 نائبا، ليصبح ثانيا خلف كتلة حركة النهضة الإسلامية (68 نائبا).

وألغى الحزب منصب المدير التنفيذي الذي كان يشغله حافظ قايد السبسي، نجل رئيس الدولة مؤسس الحزب، الباجي قايد السبسي، وبات الآن على رأس الهيئة السياسية لنداء تونس التي تضم مبدئيا 50 عضوا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Abdelmajid الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 22:31
الأحزاب السياسية في تونس تتمثل قبل الثورة التونسية في حزب مهيمن وهو التجمع الدستوري الديمقراطي[1] واحزاب معترف بها برلمانية أو لا واحزاب غير معترف بها لكن تعتبر غير قادرة لعدة أسباب على الوصول للحكم. أما بعد 14 جانفي 2011 فقد وقع الترخيص لعديد الأحزاب وأهمها حزب النهضة . ويمكن تلخيص الأحزاب التونسية في 5 عائلات فكرية وسياسية : الليبرالية واليسارية والقومية العربية والإسلامية والبيئية.
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2 - مراكشي الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 22:32
خراب العالم يأتي من جمع السلطة بالمال .اللهم الطف بعبادتك يا رب
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3 - مواطن الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 22:37
نحمد الله ونشكره ان اخواننا في تونس ينقلون عنا التجارب الحزبية الفاشلة. وهؤلاء الأنواع من الشياشيين يأتون للسياسة او يؤتى بهم لحماية اموالهم ومشاريعهم لا أقل ولا اكثر.
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