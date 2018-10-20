فيسبوك يستعين بنائب الوزير الأول البريطاني الأسبق

هسبريس - إفي

تعاقدت شركة فيسبوك الأمريكية مع زعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين ونائب الوزير الأول البريطاني الأسبق في حكومة ديفيد كاميرون، نيك كليغ، ليشغل منصب رئيس الشؤون العالمية والاتصالات، وفقا لما نشرته اليوم صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية.

ووفقا للصحيفة، فإن التعاقد مع كليغ (51 عاما)، بمثابة مفاجأة "للسياسة البريطانية" وكذلك بالنسبة للعاملين في سيليكون فالي، المركز التكنولوجي للولايات المتحدة في كاليفورنيا.

وقالت الصحيفة إن "القليل من السياسيين الأوروبيين يتمتعون بمستوى متقدم في صناعة التكنولوجيا" في الولايات المتحدة، مؤكدة أن كليغ قبل هذا المنصب بعد أشهر من المفاوضات مع مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ.

وترى (فاينانشيال تايمز) أن التعاقد مع كليغ، العضو السابق في البرلمان الأوروبي، قد يكون استراتيجية من فيسبوك لتعزيز العلاقات مع بروكسل بعد فضائح تسرب البيانات.

يشار إلى أن كليغ خسر مقعده في البرلمان البريطاني في دائرة شيفيلد هالام (شمال بريطانيا) في الانتخابات العامة التي أجريت في يونيو عام 2017 ، لصالح غاريد أومارا (حزب العمال).