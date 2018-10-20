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فيروس غرب النيل يحصد 41 قتيلا في اليونان

فيروس غرب النيل يحصد 41 قتيلا في اليونان
هسبريس - متابعة
السبت 20 أكتوبر 2018 - 01:57

ارتفع عدد ضحايا الإصابة بفيروس غرب النيل إلى 41 حالة وفاة في اليونان منذ بداية موسم البعوض، وجميعهم لأشخاص تتجاوز أعمارهم 63 عاما، بحسب التقرير الأسبوعي لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في اليونان.

ومنذ بداية الموسم في نهاية ماي، تم تسجيل 306 حالات إصابة، منها 234 ظهرت عليها أعراض في الجهاز العصبي المركزي في حين ظهرت على 72 حالة أخرى آلام خفيفة مثل الحمى.

وشهد العام الماضي تسجيل 48 حالة إصابة طوال الموسم الذي شهد خمس حالات وفاة.

وتزايدت حالات الوفاة هذا الموسم بعدما بدأ الصيف مبكرا والذي صاحبه سقوط الأمطار بغزارة واستمرار المناخ الرطب حتى الآن.

ووفقا لتقرير المركز الأوروبي للسيطرة على الامطار والوقاية منها، فإن ايطاليا لا تزال تسجل أعلى نسبة إصابة بواقع 550 حالة، تليها اليونان

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