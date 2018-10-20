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كُتّاب وآراء
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برلمان أوروغواي يضمن حقوق المتحولين جنسياً
السبت 20 أكتوبر 2018 - 00:19
وافق برلمان أوروغواي، الجمعة، على تشريع يضمن حقوق المتحولين جنسياً، ومن بينها حق القاصرين في تلقي العلاج الهرموني.
ووافق مجلس النواب على القانون في وقت مبكر عقب مناقشات استمرت 10 ساعات، بينما كان مجلس الشيوخ قد وافق من قبل على التشريع بالفعل.
وتحتاج الحكومة الآن إلى وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل التشريع قبل دخوله حيز التنفيذ.
وسيصبح تغيير اسم الشخص وجنسه في الوثائق الرسمية إجراءً إداريًا بسيطًا، دون الحاجة إلى موافقة القضاء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - متتبع السبت 20 أكتوبر 2018 - 00:29
في الحقيقة علامات الساعة اصبحت واضحة وضوح الشمس . تغيير الجنس. زواج المثليين. التفريط في القدس. ناهيك عن الفساد في البر والبحر والجو. ما بقا ما يعجب.
2 - Monir السبت 20 أكتوبر 2018 - 00:33
نتمنى ان تراعى حقوق المثليين بالمغرب و ان ينصفهم القانون بعد أن تعرضوا للظلم نفسيا و جسديا و دينيا و قانونيا و اجتماعيا و اسريا و من الجميع ، فالمثليين اليوم يشكلون نسبة كبيرة جدا من أفراد المجتمع المغربي ولا يجب حجب الشمس بالغربال أو الخوف من وضع النقط على الحروف أو الإرتهان للعقليات البائدة المتزمتة ... فنحن نعيش في 2018
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