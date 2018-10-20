برلمان أوروغواي يضمن حقوق المتحولين جنسياً

هسبريس - د .ب .أ

وافق برلمان أوروغواي، الجمعة، على تشريع يضمن حقوق المتحولين جنسياً، ومن بينها حق القاصرين في تلقي العلاج الهرموني.

ووافق مجلس النواب على القانون في وقت مبكر عقب مناقشات استمرت 10 ساعات، بينما كان مجلس الشيوخ قد وافق من قبل على التشريع بالفعل.

وتحتاج الحكومة الآن إلى وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل التشريع قبل دخوله حيز التنفيذ.

وسيصبح تغيير اسم الشخص وجنسه في الوثائق الرسمية إجراءً إداريًا بسيطًا، دون الحاجة إلى موافقة القضاء.