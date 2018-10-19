مقتل 59 على الأقل في حادث قطار شمال الهند

هسبريس - رويترز

قال مسؤولون بولاية البنجاب الهندية إن قطار ركاب يسير بسرعة عالية دهس حشدا من الناس كانوا جالسين على السكك الحديدية في شمال الهند اليوم الجمعة مما أسفر عن مقتل 59 شخصا على الأقل اليوم الجمعة.

وأظهرت لقطات مصورة من الموقع المئات وقد تجمعوا لمشاهدة حرق دمية في إطار مهرجان دوسيرا عندما اقتحم قطار للركاب الحشد.

وقال سوريش أرورا قائد شرطة الولاية لرويترز "تأكدنا من مقتل 59 شخصا. العدد مرشح للزيادة"، مضيفا أن مسؤولي الطوارئ لا يزالون يحاولون التأكد من حجم الكارثة التي وقعت بضواحي أمريتسار في ولاية البنجاب.

وذكرت وكالة (إيه.إن.آي) المحلية للأنباء نقلا عن شاهد عيان أن القطار كان يسير بسرعة عالية.

ورأى شاهد من رويترز في الموقع جثث الضحايا متناثرة حول القضبان بينما وقف أصدقاء وأقارب في حالة من الصدمة.

وقال ضابط بالشرطة إن من الصعب تأكيد عدد القتلى نظرا لانتشار الأشلاء في كل مكان.

وذكرت وكالة (إيه.إن.آي) أن كبير الأطباء في المستشفى الأهلي في أمريتسار قال إن 60 شخصا قتلوا وأصيب 51 على الأقل. ولم يتسن لرويترز التحقق من عدد القتلى.

ووصفت الشرطة الحادث بالغريب نظرا لأن الناس لم يسمعوا صوت القطار وهو يقترب وسط ضجيج الاحتفالات والألعاب النارية.

وقال أماريندر سينغ رئيس وزراء إقليم البنجاب للوكالة "أمرنا بفتح تحقيق لتحديد سبب الحادث" مضيفا أن التقارير لا تزال متضاربة حول عدد القتلى.

وقال شخص في المكان لتلفزيون محلي "كان كثير من الطلاب قد تجمعوا هنا ونرى الكثير من الجثث المجهولة، ولا توجد حتى إضاءة كافية هنا الآن".

وتملك السكك الحديدية الهندية، التي بني أغلبها إبان الحكم الاستعماري، سجلا مروعا فيما يتعلق بالسلامة بعد عقود من ضعف الاستثمار في بنيتها التحتية، مع استمرار الأولوية لإبقاء الأسعار منخفضة بالنسبة لنحو 23 مليون راكب يستخدمون الشبكة يوميا.