24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:07
|07:32
|13:17
|16:23
|18:53
|20:08
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حمد الله ومرابط يهزمان بوحدوز بالدوري السعودي
- السعودية تعلن مقتل خاشقجي في شجار بالأيدي داخل قنصلية إسطنبول
- ولي العهد السعودي يعيد هيكلة المخابرات السعودية
- قتيل وتسعة جرحى في "حادثة لادجيد" بالقنيطرة
- إشكالات "الإسلام المغربي" .. هكذا توافق الناس على روافد التدين
الإسبان يقتحمون قلاع المسلسلات الأمريكية الحصينة في "بيت المال" (5.00)
فاجعة "قطار بوقنادل" .. القانون يضمن عدة حقوق وتعويضات للضحايا (5.00)
"قطار الموت" يعيد افتحاص مالية مكتب السكك الحديدية إلى الواجهة (5.00)
- الملك يكلّف أخنوش ببلورة تصور استراتيجي شامل للتنمية الفلاحية - (106)
- القصة الكاملة لقطع رأس خمسيني والتنكيل بجثته في غابة بالمحمدية - (80)
- المحروقات تُلهب جيوب المغاربة.. والداودي: الحكومة لا تحدد الأسعار - (70)
- تداعيات اختفاء الصحافي السعودي خاشقجي .. الملك يكبح سلطة الأمير - (63)
- أطباء القطاع الخاص يطلبون الكرامة ومحاربة المشعوذين و"العشابة" - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ترامب: تفاصيل اختفاء خاشقجي يوم الاثنين المقبل
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، إن الولايات المتحدة قد تدرس فرض عقوبات في قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، منذ أكثر من أسبوعين.
وأضاف في حديث للصحافيين في سكوتسدايل بولاية أريزونا: "سأشرك الكونغرس بجدية لتحديد ما يجب فعله" مشيرا إلى أنه سيعرف "الكثير" حول قضية خاشقجي بحلول يوم الاثنين المقبل.
واختفت آثار خاشقجي في 2 أكتوبر الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية، وأدّى ذلك إلى تصاعد المطالبات الدولية للرياض بتفسير ملابسات الاختفاء والكشف عن مصير الصحافي السعودي.
وتابع ترامب قائلاً "سأستمع بجدية للكونغرس، ولديهم مشاعر عارمة بخصوص الأمر، لذا سأعالج القضية بالاشتراك معهم"، مؤكدا على ضرورة "أخذ أهمية العلاقات الأميركية السعودية بعين الاعتبار".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
كيف عرفت قناة الجزيرة هذه التفاصيل؟؟؟؟؟
ألا يمكن أن يكون من قتل و قطع و صور أشخاص مقربين من قطر و تركيا؟؟؟؟؟؟
نعرف أن السعودية ظالمة .
وأنتم ـ ( و لو عن حسن نية ) ـ لا يمكنكم إتخاذ أي
إجراء ضدها .
لأن السعودية ،ليست لها ، لا تجارة و لا صناعة و لا
فلاحة ،ولا...،إقتصادها مبني على السياحة الدينية بكل أساسي ،
التي تدر عليهم أموالا طائلة كل ثانية ودون ذكر البترول .
لا ينفع معها حصار أو....
* ربما الحل بيد الدول الإسلامية إذا قاطعت العمرة و مواسم الحج .
مشكلتنا اننا احيانا نبدا الجواب قبل انتهاء السوال ! لا نسمع للاخر و نحاوره و ان اختلفنا فلا يجب القتل
من اختلف معك في الراي تقتله
و من اختلف في الدين تقتله
و للغرابة تجد سني يقتل شيعي و العكس لماذا ! لانهم مختلفون في التفاصيل لا كن مؤمنون بجوهر الدين كليهما ههههه تخيل الاستحمار !! كل ينصر الاهه !! الهكم واحد و نبيكم واحد !!!!؟
هل يوجد افضل دليل من هاذا على غباىنا