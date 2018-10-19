ترامب: تفاصيل اختفاء خاشقجي يوم الاثنين المقبل

هسبريس - متابعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، إن الولايات المتحدة قد تدرس فرض عقوبات في قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، منذ أكثر من أسبوعين.

وأضاف في حديث للصحافيين في سكوتسدايل بولاية أريزونا: "سأشرك الكونغرس بجدية لتحديد ما يجب فعله" مشيرا إلى أنه سيعرف "الكثير" حول قضية خاشقجي بحلول يوم الاثنين المقبل.

واختفت آثار خاشقجي في 2 أكتوبر الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية، وأدّى ذلك إلى تصاعد المطالبات الدولية للرياض بتفسير ملابسات الاختفاء والكشف عن مصير الصحافي السعودي.

وتابع ترامب قائلاً "سأستمع بجدية للكونغرس، ولديهم مشاعر عارمة بخصوص الأمر، لذا سأعالج القضية بالاشتراك معهم"، مؤكدا على ضرورة "أخذ أهمية العلاقات الأميركية السعودية بعين الاعتبار".