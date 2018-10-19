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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب: تفاصيل اختفاء خاشقجي يوم الاثنين المقبل

ترامب: تفاصيل اختفاء خاشقجي يوم الاثنين المقبل

ترامب: تفاصيل اختفاء خاشقجي يوم الاثنين المقبل
هسبريس - متابعة
الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 22:24

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، إن الولايات المتحدة قد تدرس فرض عقوبات في قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، منذ أكثر من أسبوعين.

وأضاف في حديث للصحافيين في سكوتسدايل بولاية أريزونا: "سأشرك الكونغرس بجدية لتحديد ما يجب فعله" مشيرا إلى أنه سيعرف "الكثير" حول قضية خاشقجي بحلول يوم الاثنين المقبل.

واختفت آثار خاشقجي في 2 أكتوبر الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية، وأدّى ذلك إلى تصاعد المطالبات الدولية للرياض بتفسير ملابسات الاختفاء والكشف عن مصير الصحافي السعودي.

وتابع ترامب قائلاً "سأستمع بجدية للكونغرس، ولديهم مشاعر عارمة بخصوص الأمر، لذا سأعالج القضية بالاشتراك معهم"، مؤكدا على ضرورة "أخذ أهمية العلاقات الأميركية السعودية بعين الاعتبار".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - simo الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 22:34
قناة الجزيرة من أول يوم إختفاء جمال خاشقجي تحدثت عن الجريمة بكل تفاصيلها من قتل و تقطيع و و ........
كيف عرفت قناة الجزيرة هذه التفاصيل؟؟؟؟؟
ألا يمكن أن يكون من قتل و قطع و صور أشخاص مقربين من قطر و تركيا؟؟؟؟؟؟
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-103
2 - imi الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 22:47
قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي هي مسمار جحى للكل بلد دقوا هذا المسمار فقط القضايا تختلف
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17
3 - fador3 الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 22:48
واوو انه جبروت امريكا لكن العيب ليس فيها بل في العرب ادلوا انفسهم لانهم يخافون على عروشهم
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18
4 - محمد الزموري الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 22:49
إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته والحساب يوم الدين يوم لا ينفع لا شهود زور ولا أدلة مغلوطة إلى الله الملتقى.
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44
5 - عبد السلام اطراشلي الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 22:52
انظروا كيف توظف الدول الديمقراطية دهاءها في المكر والخداع ؟ صحفي مشهور ومعروف يدخل مقر دبلوماسي معروف وينتهي أثره وتعجز الدول العظمى عن تقفي أثره !!!
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-2
6 - الْكَفَّتَيْنْ الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 23:06
……… .وتلك الايام نداولها بين الناس………… ..
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4
7 - karim الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 23:07
لماذا دائما تركيا تقع فيها الإغتيالات السياسية ؟
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-7
8 - RAMO الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 23:07
فخامة رئيس أكبر قوة في العالم ، لا تكذبوا علينا ،
نعرف أن السعودية ظالمة .
وأنتم ـ ( و لو عن حسن نية ) ـ لا يمكنكم إتخاذ أي
إجراء ضدها .
لأن السعودية ،ليست لها ، لا تجارة و لا صناعة و لا
فلاحة ،ولا...،إقتصادها مبني على السياحة الدينية بكل أساسي ،
التي تدر عليهم أموالا طائلة كل ثانية ودون ذكر البترول .
لا ينفع معها حصار أو....
* ربما الحل بيد الدول الإسلامية إذا قاطعت العمرة و مواسم الحج .
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-1
9 - ولد حميدو الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 23:09
انا غير متفق مع السعودية في طريقة قطع الرؤوس في الإعدامات فهده الطريقة أصبح يستخدمها داعش فأنا لست ضد تنفيذ الإعدام على القتلة و لكن رميا بالرصاص أو بالحقن و حتى بالشنق اما عن قضية الصحفي فالسعودية جعلت منه بطلا بينما هو مواطن عادي و ليس متزعما لانقلاب أو مع جماعة تمس أمن الدولة فكان بإمكانها أن تحاكمه غيابيا و وقتها لن يدهب للقنصلية و لا مجال للمقارنة مع بنبركة الدي كان يلقي محاضرات في عدة دول من المعسكر الشرقي و عدة دول غربية كانت ضد أفكاره اما الخافشعي جريمة سياسية من أجل الخوا الخاوي
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4
10 - حلالة 59 الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 23:10
اختفاء خاشقجي سيقابله ازاحة ولي العهد و حرمانه من الولاية بعدما تبين ضعفه و عبثيته في السياسة و سجنه للعلماء الأجلاء و للأحرار مما سيضر بمصلحة السعودية دوليا
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7
11 - الصفر الكبيير الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 23:13
للاسف نحن العرب ننفعل بسرعة صراحة . بعيدا عن السياسة

مشكلتنا اننا احيانا نبدا الجواب قبل انتهاء السوال ! لا نسمع للاخر و نحاوره و ان اختلفنا فلا يجب القتل
من اختلف معك في الراي تقتله
و من اختلف في الدين تقتله
و للغرابة تجد سني يقتل شيعي و العكس لماذا ! لانهم مختلفون في التفاصيل لا كن مؤمنون بجوهر الدين كليهما ههههه تخيل الاستحمار !! كل ينصر الاهه !! الهكم واحد و نبيكم واحد !!!!؟
هل يوجد افضل دليل من هاذا على غباىنا
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1
12 - Ayoub الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 23:18
غباء استخباراتي سعودي هو من اوصلها لهذه النتيجة . كانو يعتقدون انها مجرد جريمة بسيطة فعلوها قبلا مع معارضين وامراء لكن هذه المرة وقعو في الفخ اولا لان القتيل صحفي بجريدة امريكية عريقة جدا ثانيا كشفتهم الكاميرا وثااثا وهو ان الصحفي طلب من خطيبته اذا تاخر ان تتصل بعضو بارز في الحزب الحاكم التركي . واخيرا ان تقول السعودية انها غير ضالعة في عملية القتل والتقطيع فهو امر لايصدق لان ذبابة تتحرك في قنصلياتها سيعلم بها ابن سلمان ليس فقط في السعودية بل كل قنصليات العالم فحكوماتها لها علم لما يجري بقنصلياتها
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7
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