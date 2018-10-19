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الرئيسية | خارج الحدود | ولي العهد السعودي يعيد هيكلة المخابرات السعودية

ولي العهد السعودي يعيد هيكلة المخابرات السعودية

ولي العهد السعودي يعيد هيكلة المخابرات السعودية
هسبريس من الرباط
الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 23:38

أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قبل قليل، بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، أن الأمر الملكي جاء ‏‫بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية عن الحاجة الماسة والملحة لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها، والتسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات.

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