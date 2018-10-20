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الرئيسية | خارج الحدود | كندا تمنح سوريّي "الخوذ البيضاء" صفة لاجئين

كندا تمنح سوريّي "الخوذ البيضاء" صفة لاجئين

كندا تمنح سوريّي "الخوذ البيضاء" صفة لاجئين
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 20 أكتوبر 2018 - 13:55

قالت السلطات الكندية إنها تعمل مع "مجموعة من الحلفاء الدوليين" لاستقبال عناصر من جماعة "الخوذ البيضاء" السورية، ومن الدفاع المدني وأسرهم، ومنحهم صفة لاجئين.

وأكدت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، في بيان، أنه جارٍ العمل في عملية إعادة توطين جماعة "الخوذ البيضاء" وأسرهم لكي يتمكنوا من السفر إلى كندا.

وطالبت فريلاند باحترام خصوصية هؤلاء الأفراد للحفاظ على أمنهم وأمن أسرهم، مشيرة إلى أن عناصر "الخوذ البيضاء" اضطروا لمغادرة سوريا "بعد استهداف النظام السوري وحليفته روسيا لهم".

كما طالبت الوزيرة الكندية النظام السوري وحليفيه الرئيسيين، روسيا وإيران، بـ"الوقف الفوري لكافة الهجمات التي يتعرض لها المدنيون في سوريا".

وكان الأردن قد ذكر أنه استقبل مجموعة من 279 عاملا بـ"الطوارئ السورية"، المعروفين أيضا بـ"الخوذ البيضاء"، وأسرهم في يوليوز الماضي؛ بعد أن كانوا قد غادروا البلدلإعادة توطينهم في بريطانيا وألمانيا وكندا.

ووصل إجمالي 422 مواطنا سوريا، بينهم الكثير من عناصر الدفاع المدني، إلى الاردن خلال الصيف الماضي بعد إجلائهم من جنوب سوريا عبر هضبة الجولان.

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