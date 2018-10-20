تانزانيا .. إنهاء اختطاف أصغر الأثرياء في أفريقيا

هسبريس ـ مُتابعة

عاد أصغر ملياردير في أفريقيا، التنزاني محمد جولاماباس ديوجي، سالما بعد اختطافه قبل 10 أيام في بلاده، حسب ما أكدت شركته الخاصة.

ونشر ديوجي (43 عاما) على حساب شركته "MeTl" بشبكة تويتر تغريدة شكر فيها "سلطات تنزانيا والشرطة على جهودهم لاعادته سالما".

ولم يُكشف حتى الآن عن هوية الأشخاص الذين احتجزوا أثرى رجل في تنزانيا، الذي يعرف باسم "مو"، ولا عن أي تفاصيل حول تحريره.

واختطف ديوجي في 11 أكتوبر الجاري على يد ملثمين في مدينة دار السلام، العاصمة التجارية لتنزانيا في جريمة أستأثرت مشاعر البلاد ولفتت أنظار الصحافة العالمية.

وتمت عملية الخطف من أمام فندق فاخر، حيث كان يتردد عليه ديوجي لممارسة الرياضة، حيث اعتقلت الشرطة 26 شخصا على خلفية هذه القضية.

وأكد مدير الشرطة المحلية لازارو مامبوساسا على ترك المختطفين لديوجي، اليوم السبت، أمام المركز الرياضي "جيم خانا" بوسط دار السلام، مشيرا إلى أنه "في حالة صحية جيدة جدا لكنه قد يكون في حالة نفسية سيئة بسبب ما حدث"، وفقا لصحيفة "ذا ستيزن".

فيما أكد المفتش العام في شرطة تنزانيا سيمون سيرو، في مؤتمر صحفي، أن المختطفين تركوا العربة التي اقتادوا فيها ديوجي إلى المركز الرياضي وعثر بجانبها على ثلاثة مسدسات و35 طلقة.

وأضاف المتحدث/ "كل المؤشرات تشير إلى أن المختطفين أجانب" فيما أوضح "مو" للشرطة أن خاطفيه طلبوا أموالا لكنهم بدوا غير مرحبين بفكرة التحدث مع والده عندما اعطاهم رقم هاتفه، بحسب سيرو.

فيما كتب وزير البيئة التنزاني جانوري ماكامبا، وهو صديق شخصي لديوجي، عبر حسابه بـ"تويتر" أنه تحدث مع رجل الأعمال ووجده في حالة جيدة.

وكانت أسرة ديوجي، في 15 من الشهر الجاري، أعلنت عن مكافأة مالية بقيمة مليار شلن تنزاني (440 ألف دولار) لأي شخص يدلي بمعلومات تساهم في الوصول إليه.

وبحسب مجلة "فوربس"؛ تبلغ ثروة ديوجي مليار ونصف المليار دولار، وهو السابع عشر في قائمة أثرياء القارة السمراء.