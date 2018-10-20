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الرئيسية | خارج الحدود | جزائريون يعطبون عناصر من الشرطة الإسبانية

جزائريون يعطبون عناصر من الشرطة الإسبانية

جزائريون يعطبون عناصر من الشرطة الإسبانية
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 20 أكتوبر 2018 - 21:30

أصيب 11 عنصرا من الشرطة الوطنية الإسبانية بإصابات متفاوتة جراء محاولة هروب مجموعة من المهاجرين، أغلبهم يحملون الجنسية الجزائرية، من مركز لإيواء الأجانب يقع بمنطقة "ألوتشي" في العاصمة مدريد .

وقالت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم السبت، نقلا عن مصادر من الشرطة، إن عنصرين من قوات الأمن أصيبا خلال محاولة الفرار، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وأوضحت نفس المصادر أن أحد عناصر الشرطة المصابين بجروح بليغة يعاني من كسر في اليد، بينما يعاني الآخر من إصابة في الرأس، مشيرة إلى أن عناصر الشرطة التسعة الآخرين يعانون من كدمات وإصابات متنوعة.

ووقعت محاولة الفرار مباشرة بعد تناول النزلاء لوجبة العشاء، وفي الوقت الذي بدأت فيه عملية توزيع الأدوية على بعض المرضى الذين يقيمون بالمركز.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - hakim dz السبت 20 أكتوبر 2018 - 21:43
مغاربة ملاءكة كلهم من اهل الجنة
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-29
2 - اللي فيه شي طبيعة ما يبيعها السبت 20 أكتوبر 2018 - 21:50
الجزائريون معروفون بالشغب واثارة الفتن والهروب من السجون وافتعال المعارك في الشوارع فحسبوا ان اسبانيا هي الجزائر ولكن هيهات ثم هيهات سيتحولون الان من مركز للايواء الى مركز للحبس وبعدها سيطردون كليا من بلاد الارانب .
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0
3 - مركزي السبت 20 أكتوبر 2018 - 21:58
في الحقيقة المراكز التي يقيم فيها القصر في إسبانيا لا يعرف لها إلا الجزائريين فهم يستفيدون من كل شيء و يتحدون تم يقومون بعملية محبوكة للفرار بحثا عن العيش في فرنسا أو بلجيكا أو حتى سويسرا. بينما تجد المغاربة في سبات و شتات و يتعلمون التدخين الصلب و الخمر و آكل الحرام و وشايتهم ببعضهم البعض و الكره حتى يخرج من المركز وهو من أخطر ما أنتجت المراكز. اما عن المغربيات المراهقات فحدث ولا حرج لا احد يسال عنهن يعشن في المراكز وكأنهن اسبانيات في الأصل و يتقاسمن الغرف مع الذكور و أكثرهن مع الجزائريين يشربون و يدخنون و يمارسون كل أنواع الرذيلة حتى منهن من يقعن في الحمل اللهم خد بيدهن و عافهن اللهم سلم
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-10
4 - ربيعي الضربة القاضية السبت 20 أكتوبر 2018 - 22:08
أوربا لها يد طويلة في خنق أفريقيا والآن تجني مادكته عليهم وتشريد اناسها واستغلال ثرواتها ولازالت قطارتها المتهالكة تسير وفقا للدستور
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