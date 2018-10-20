جزائريون يعطبون عناصر من الشرطة الإسبانية

هسبريس ـ مُتابعة

أصيب 11 عنصرا من الشرطة الوطنية الإسبانية بإصابات متفاوتة جراء محاولة هروب مجموعة من المهاجرين، أغلبهم يحملون الجنسية الجزائرية، من مركز لإيواء الأجانب يقع بمنطقة "ألوتشي" في العاصمة مدريد .

وقالت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم السبت، نقلا عن مصادر من الشرطة، إن عنصرين من قوات الأمن أصيبا خلال محاولة الفرار، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وأوضحت نفس المصادر أن أحد عناصر الشرطة المصابين بجروح بليغة يعاني من كسر في اليد، بينما يعاني الآخر من إصابة في الرأس، مشيرة إلى أن عناصر الشرطة التسعة الآخرين يعانون من كدمات وإصابات متنوعة.

ووقعت محاولة الفرار مباشرة بعد تناول النزلاء لوجبة العشاء، وفي الوقت الذي بدأت فيه عملية توزيع الأدوية على بعض المرضى الذين يقيمون بالمركز.