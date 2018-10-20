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كُتّاب وآراء
إسرائيل تعتقل عقيدا في جهاز المخابرات الفلسطيني
نددت السلطة الوطنية الفلسطينية باعتقال الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، أحد مسؤوليها الأمنيين في شرق القدس.
وقال مصدر أمني مسؤول، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن اعتقال جهاد الفقيه، العقيد في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، وأبناء الأجهزة الأمنية "يأتي استمرارا للحملة المسعورة للاحتلال في القدس والخان الأحمر وكافة الأرض الفلسطينية".
وأضاف المصدر: "هذه الحملة تتزامن مع حملة التشهير والتشويه التي يمارسها أعوان الاحتلال وعصابته ضد الرموز الوطنية وأجهزة الأمن الفلسطينية، لضرب روح الصمود بهدف تمرير مشاريعهم المشبوهة في تهويد القدس".
وأكد المصدر الأمني أن "هذه الإجراءات المرفوضة والمدانة لن تثنينا عن القيام بواجباتنا الوطنية تجاه الشعب الفلسطيني وأرضه خصوصا في القدس".
وبحسب مصادر فلسطينية فقد اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الفقيه بعد أن أوقفت سيارته أثناء توجهه إلى عمله شمال غرب الجزء الشرقي من مدينة القدس.