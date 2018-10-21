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كُتّاب وآراء
غالبية الألمان مع العمل بتوقيت الصيف على الدوام
كشف استطلاع للرأي أن غالبية الألمان يريدون تطبيق التوقيت الصيفي طوال العام، وأظهر أن 51% من الألمان يريدون استمرار التوقيت الصيفي على الدوام، بينما يريد 42% من الألمان الإبقاء على التوقيت الشتوي طوال العام في المستبقل.
وأشار الاستطلاع إلى أن نسبة تأييد الابقاء على التوقيت الشتوي أكبر بين المسنين في ألمانيا، حيث بلغت 57% بين من هم فوق 65%، بينما كانت نسبة تأييد إبقاء التوقيت الصيفي أعلى بين الشباب، حيث بلغت 66% بين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و29 عاما.
تجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية تعتزم إلغاء التغيير الموسمي للساعة العام المقبل، والإبقاء على التوقيت الصيفي أو الشتوي على الدوام.
ويدعم وزير الصحة الألماني الابقاء على التوقيت الصيفي، حيث قال في تصريحات لمجلة "فوكوس" الألمانية: "في أوروبا تريد غالبية كبيرة من المواطنين العيش بدون تغيير الساعة. يتعين علينا العمل على تحقيق ذلك. يمكنني تصور تطبيق التوقيت الصيفي طوال العام".
وفي المقابل، يعارض اتحاد المعلمين الألمان تطبيق التوقيت الصيفي على الدوام، حيث طالب رئيس الاتحاد هاينتس-بيتر مايدينجر بالإبقاء على التوقيت الشتوي، وقال: "من منظور الآباء والطلاب والمعلمين، فإن تطبيق التوقيت الشتوي على الدوام أمر حتمي، للحيلولة دون اضطرار الأطفال للذهاب إلى المدرسة في الظلام على مدار شهور".
أجرى الاستطلاع معهد "كانتار إمنيد" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة "فوكوس" الألمانية.. وشمل، يومي 16 و 17 أكتوبر الجاري، 1009 من الألمان.