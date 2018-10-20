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كُتّاب وآراء
مظاهرة لندنيّة تنادي باستفتاء جديد حول بريكست
شارك بريطانيون من شتى أصقاع المملكة المتحدة، اليوم السبت، في تظاهرة كبيرة في لندن لإعلاء صوتهم المطالب باستفتاء حول الاتفاق النهائي لـ"بريكست"؛ إثر المفاوضات بين لندن والاتحاد الأوروبي.
ويبدو أن حظوظ المظاهرة قليلة من اجل إقناع رئيسة الوزراء البريطانية التي تعارض بحدة هذه الفكرة، إذ سبق أن صرحت بقولها: "لن ينظم استقتاء جديد" مشيرة إلى "ان الناس قد صوتت بنسبة 52 بالمئة، في يونيو 2016، على الخروج من الاتحاد الأوروبي وأبدت اصراراها على تنفيذ نتيجة التصويت.
واشار المنظمون، من جهتهم، قبل أشهر من سريان بريكست في 29 مارس 2019، إلى ان المفاوضات بين لندن وبروكسل ماتزال متعثرة، وبخاصة ما يتعلق بقضية الحدود الإيرلندية، وان الشكوك ماتزال مستمرة حول كيفية خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي.
وأعتبرت كارمن سميث، من مؤيدي حركة "من أجل مستقبلنا"، في بيان، إن "المسائل الأكثر أهمية لم يتم التفاوض عليها بعد. الوقت ينفد، وهذه مسألة ملحة. نخبة بريكست أظهرت أنها غير قادرة على حل المشكلة، ولكن بالإمكان فعل ذلك، بطلبكم التصويت من الشعب".
اكتسبت فكرة الاستفتاء الجديد شعبية في الأشهر الأخيرة عبر أرجاء المملكة المتحدة، وتدعمها شخصيات سياسية من جميع الاتجاهات، مثل رئيس الوزراء السابق توني بلير.