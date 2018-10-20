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الرئيسية | خارج الحدود | تعديل وزاري يمنح نصف الحكومة إلى الروانديات

تعديل وزاري يمنح نصف الحكومة إلى الروانديات

تعديل وزاري يمنح نصف الحكومة إلى الروانديات
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 20 أكتوبر 2018 - 16:54

أعلنت رواندا عن تعديل وزاري أفضى إلى حكومة تتولى النساء نصف حقائبها، أي 13 حقيبة من ضمن 26.

ويأتي هذا التعديل الوزاري بعد تعيين وزيرة الخارجية الرواندية لويز موشيكيوابو، مؤخرا، أمينة عاما للمنظمة الدولية للفرانكفونية.

وقال الرئيس الرواندي، بول كاغامي، إن وجود عدد أكبر من النساء في مناصب صناعة القرار أدى إلى انخفاض في التمييز بين الجنسين والجرائم القائمة على النوع الاجتماعي.

وأكد كاغامي، ضمن تصريحات صحافية، أن "هذا لا يعني أن الرجال لا ينبغي أن يشاركوا، لكن يجب أن تضطلع المرأة بدور مهم في الدفاع عن حقوق بنات جنسها".

ويأتي تعزيز رواندا لمقاعد النساء في الحكومة بعد يومين من إعلان إثيوبيا تخصيص 50 في المائة من الحقائب الوزارية في حكومتها الجديدة للنساء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سلام الصويري السبت 20 أكتوبر 2018 - 17:13
تعتبر هذه الدولة درس ونموذج للدول الافريقية التي تحكمها ديكتاتوريات ومافيات تنهب ثروات بلدانها فقبل سنوات كان هذا البلد غارق في الحرب الأهلية لكن بعزيمة حكامها وتطبيق القانون تخلص من الفساد وتهريب الاموال للخارج الى دولة نامية مثالية .
وبعض البلدان في شمال افريقيا وجنوب الصحراء لازالت تئن تحت النهب والفساد والحكم المطلق مما نتج عنه فقر وبطالة وتسيب
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2 - jaouad abir السبت 20 أكتوبر 2018 - 17:16
الفيصل هو المردودية ونكران الذات وخدمة الصالح العام
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3 - الواقعي السبت 20 أكتوبر 2018 - 17:19
الى الامس القريب كانت رواندا ترزح تحت الفقر المدقع و القبلية المقيتة و الحروب العرقية .الان بفضل هذا الرجل تتحول روندا الى دولة يعمها السلام و التنمية و تنطلق بسرعة نحو التقدم.روندا اكبر دليل على ان التغيير هو بيد الرؤساء
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4 - jaouad abir السبت 20 أكتوبر 2018 - 17:22
الفيصل هو نكران الذات والاخلاص لحب الوطن والعمل من اجل الصالح العام لنهوض بالوطن والمواطن والى الرقي والازذهار بالأمة
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