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كُتّاب وآراء
تعديل وزاري يمنح نصف الحكومة إلى الروانديات
أعلنت رواندا عن تعديل وزاري أفضى إلى حكومة تتولى النساء نصف حقائبها، أي 13 حقيبة من ضمن 26.
ويأتي هذا التعديل الوزاري بعد تعيين وزيرة الخارجية الرواندية لويز موشيكيوابو، مؤخرا، أمينة عاما للمنظمة الدولية للفرانكفونية.
وقال الرئيس الرواندي، بول كاغامي، إن وجود عدد أكبر من النساء في مناصب صناعة القرار أدى إلى انخفاض في التمييز بين الجنسين والجرائم القائمة على النوع الاجتماعي.
وأكد كاغامي، ضمن تصريحات صحافية، أن "هذا لا يعني أن الرجال لا ينبغي أن يشاركوا، لكن يجب أن تضطلع المرأة بدور مهم في الدفاع عن حقوق بنات جنسها".
ويأتي تعزيز رواندا لمقاعد النساء في الحكومة بعد يومين من إعلان إثيوبيا تخصيص 50 في المائة من الحقائب الوزارية في حكومتها الجديدة للنساء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
وبعض البلدان في شمال افريقيا وجنوب الصحراء لازالت تئن تحت النهب والفساد والحكم المطلق مما نتج عنه فقر وبطالة وتسيب