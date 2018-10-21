آلاف يتظاهرون للمطالبة باستقلال تايوان عن الصين

هسبريس ـ مُتابعة

تظاهر بضعة آلاف من المؤيدين للاستقلال في تايبي، عاصمة تايوان، احتجاجا على بكين ودعوا إلى تنظيم استفتاء على إعلان الجزيرة، المتمتعة بحكم ذاتي رسميا، الاستقلال عن الصين.

ونظمت جماعة تأسست قبل ستة أشهر، تدعى تحالف فورموسا، المظاهرة التي تعد واحدة من أكبر المظاهرات في تايوان هذا العام.

وتجمع المحتجون قرب مقر الحزب الديمقراطي التقدمي، الذي تنتمي إليه الرئيسة تساي إينج وين، بينما تدهورت العلاقات بين تايوان والصين منذ تولت تساي الرئاسة سنة 2016، إذ تشتبه الصين في أنها تسعى للدفع نحو استقلال رسمي.

وتعتبر الصين تايوان "إقليما مارقا"، ولم تستبعد قط استخدام القوة لإخضاع الجزيرة لسيطرتها. وكثفت بكين هذا العام الضغوط العسكرية والدبلوماسية ونفذت تدريبات جوية وبحرية حول الجزيرة، وأقنعت ثلاثا من الحكومات القليلة التي ما زالت تدعم تايوان بالتوقف عن ذلك.

وقال محتجون إن على حكومة تساي مقاومة الصين، ونادوا بتنظيم استفتاء الاستقلال لتجنب "ابتلاع تايوان"، وحمل بعضهم لافتات كتب عليها: "لا مزيد من التنمر، لا مزيد من التبعية".