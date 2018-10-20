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الرئيسية | خارج الحدود | احتشاد مهاجرين على جسر بين غواتيمالا والمكسيك

احتشاد مهاجرين على جسر بين غواتيمالا والمكسيك

احتشاد مهاجرين على جسر بين غواتيمالا والمكسيك
هسبريس - رويترز
السبت 20 أكتوبر 2018 - 20:31

قضى مئات من مهاجري أمريكا الوسطى ليلتهم على جسر يفصل بين غواتيمالا والمكسيك، وتكدست أعداد غفيرة عند بوابة معدنية على الحدود، بعد أن تزايدت الجهود لإيقاف زحف الآلاف باتجاه الشمال نتيجة الضغوط الأمريكية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إنه لا بد من إيقاف هذا الزحف قبل أن يصل إلى الولايات المتحدة، وقالت هندوراس وغواتيمالا إنهما تتحركان لإعادة مهاجري هندوراس إلى وطنهم.

وفي وقت سابق تدفق مئات من المهاجرين ممن كانوا في مقدمة الحشود على مواقع حدودية وإلى الجسر، ولكن تصدى لهم عشرات من الشرطة المكسيكية؛ وشكا كثيرون من تعرضهم لغازات مسيلة للدموع.

ومع الإرهاق والإحباط بعد السير لأيام قضى كثيرون الليل في العراء، وفرد البعض مناشف وأكياس قمامة على الجسر ونام آخرون على حقائب الظهر.

وتعهدت حكومة المكسيك، التي تقول إنها ستفحص طلبات اللجوء كلا على حدة، بالتعامل مع الأمر؛ وذلك بعد أن التقى وزير الخارجية الأمريكيبكبار المسؤولين المكسيكيين في "مكسيكو سيتي".

وقالت حكومتا هندوراس وغواتيمالا إنه من المقرر أن يلتقي رئيس هندوراس مع نظيره الغواتيمالي لتنفيذ استراتيجية تحقق عودة المهاجرين إلى بلادهم هندوراس.

وقال معظم المهاجرين الذين تحدثت معهم رويترز إنهم ليست لديهم فكرة عن كيفية الحصول على الوثائق اللازمة لدخول المكسيك، ولكن كثيرين مصرون على المحاولة.

ومعظم الذين ألقي القبض عليهم أثناء محاولتهم دخول الولايات المتحدة، بشكل غير مشروع، قدموا من هندوراس والسلفادور وغواتيمالا؛ وهي دول من بين أكثر بلدان الأمريكتين فقرا وعنفا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مفتاح السبت 20 أكتوبر 2018 - 20:54
للاسف السياسات الفاشلة للدول وانعدام العدالة وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة . والفقر و استفحال الفساد المالي والسياسي .
انها سياسة الدول الفقيرة التي ترى في المهاجرين فقط مصدرا مدرا للاموال ولا تهمها معاناة مواطنيها ببلاد المهجر . انها سياسة التخلف .
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2 - maroc السبت 20 أكتوبر 2018 - 20:56
حقوق الانسان معاهدات دولية فقط للمغرب والضعفاء في الجمعيات ديلهم سكتين
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3 - Abou majd السبت 20 أكتوبر 2018 - 21:00
عقود أو قرون من تغيير الشعوب وهاهم مكسوف الثروات داخليا وخارجيا يتنصلون من افعالهم المشينة ومسؤولياتهم اتجاه الامم المفقرة والغريب والعجيب أن تتواصل سياسة التفقير والنهب والابتزاز على المستوى الدولي والداخلي وبرعاية وتخطيط مؤسسات دولية إمام كل هذه الماسي ماذا مثلا لو تخلى العالم عن صفقات الاسلحة وتم تحويلها إلى هؤلاء الجياع ولو لمدة عشر سنوات مثلا ماذا لو سمح بنقل التكنلوجيا الحديثة في الانتاج إلى هذه الشعوب ماذا لو سمح لهذه الشعوب ان تنعم بثرواتها وإقامة أنظمة ديموراقطية وطنية
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