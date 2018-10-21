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الرئيسية | خارج الحدود | ارتفاع بـ18 في المائة لصادرات الأسلحة السويسرية

ارتفاع بـ18 في المائة لصادرات الأسلحة السويسرية

ارتفاع بـ18 في المائة لصادرات الأسلحة السويسرية
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 21 أكتوبر 2018 - 00:39

أفادت كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية بأن الصادرات السويسرية من الأسلحة سجلت ارتفاعا بنسبة 18 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2018، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية، في تقرير لها، إلى أن المقاولات السويسرية صدرت، ما بين شهري يناير وشتنبر 2018، كمية من الأسلحة تقدر بـ299.2 مليون فرنك إلى 61 بلدان، ما يمثل زيادة قدرها 44.7 مليون؛ أي 17.6 في المائة مقارنة مع عام 2017، مضيفة أن هذه الأرقام، بمجرد نشرها، أحيت النقاش مرة أخرى حول صادرات الأسلحة.

وردا على انتقادات مجموعة "من أجل سويسرا بدون جيش"، أشارت كتابة الدولة للشؤون الإقتصادية إلى أن البيانات الفصلية لا تعكس سوى الوضع في وقت محدد ولا تشير إلى أي شيء بخصوص تطور الصادرات على المدى الطويل.

وقال الناطق الرسمي باسم كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية، في تصريح لوكالة الأنباء السويسرية "كايستون-أ ت س"، "إن تدفق الصادرات، حسب ما لوحظ على مدى عدة سنوات، سيسجل بالأحرى تراجعا، وإن التقرير السنوي وحده سيسمح بإجراء مقارنة حقيقية مع العام الماضي".

وكانت مراجعة فيدرالية للحسابات أشارت، في شهر شتنبر الماضي، إلى وجود عيوب خطيرة في السيطرة على صادرات الأسلحة، كما استنكرت بشكل خاص القواعد التي يسهل التحايل عليها.

جدير بالذكر أن سويسرا احتلت في عام 2016 المرتبة الرابعة عشرة في ترتيب أكبر الدول المصدرة للأسلحة في العالم، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إلا أن الولايات المتحدة وروسيا تظل الأكبر في هذا المجال وبفارق كبير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - bensaid الأحد 21 أكتوبر 2018 - 01:02
كل الدول المتقدمة تصنع أسلحة .و بدلك هي غنية لانها تبيع الأسلحة للدول الفقيرة المتناحرة و اهمها الدول العربية و الإسلامية.لقد دهبت أيام العرب مع السيوف المعوجة كرقابهم.
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