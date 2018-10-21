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كُتّاب وآراء
إسرائيل تؤجل هدم "خان الأحمر" الفلسطينية
أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها لن تهدم قرية "خان الأحمر"الواقعة في الضفة الغربية المحتلة، والتي كان قد صدر ضدها حكما قضائيا بالإزالة، وفقا لما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وذكرت النسخة الرقمية من صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قرر تأجيل إجلاء سكان قرية خان الأحمر، والهدف من ذلك هو إنهاء عملية المفاوضات والمقترحات التي تم طرحها من العديد من المصادر.
وكانت قد تمت إدانة قرار هدم القرية وإجلاء سكانها من قبل المجتمع الدولي، وصرحت المحكمة الجنائية الدولية بأن "هدم الممتلكات دون الحاجة العسكرية وإجلاء السكان من أرض محتلة هي جرائم حرب".
وتعد قرية "خان الأحمر" ضمن 18 قرية بدوية تواجه خطر الهدم، ويقع التجمع الضام 181 شخصا في المنطقة "ج" بالضفة الغربية، تحت السيطرة العسكرية والإدارية الإسرائيلية.