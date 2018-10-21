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الرئيسية | خارج الحدود | أمريكا تعتزم الانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية

أمريكا تعتزم الانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية

أمريكا تعتزم الانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية
هسبريس - رويترز
الأحد 21 أكتوبر 2018 - 11:50

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستنسحب من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة في خطوة من المرجح أن تثير قلق روسيا.

وتلزم معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى، التي تفاوض عليها رئيس الولايات المتحدة في ذلك الوقت رونالد ريجان والزعيم السوفيتي ميخائيل جورباتشيف وصدق عليها مجلس الشيوخ الأمريكي عام 1988، البلدين إزالة الصواريخ النووية والتقليدية القصيرة والمتوسطة المدى.

وقال ترامب للصحفيين بعد تجمع في نيفادا إن " روسيا لم تلتزم مع الأسف بالاتفاقية ولذلك سننهي هذه الاتفاقية وسننسحب منها".

وتعتقد واشنطن أن موسكو تطور وتنشر نظاما لإطلاق الصواريخ من منصات أرضية في خرق لاتفاقية الأسلحة النووية متوسطة المدى مما قد يتيح لموسكو شن هجوم نووي على أوروبا دون سابق إنذار. وتنفي روسيا باستمرار أي انتهاك من هذا القبيل.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستطور هذه الأسلحة مالم توافق روسيا والصين على وقف تطويرها.

والصين ليست طرفا في المعاهدة وقد أنفقت أموالا كثيرة على الصواريخ التقليدية في الوقت الذي تحظر فيه معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى حيازة الولايات المتحدة صواريخ باليستية تطلق من الأرض أو صواريخ كروز يتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر. ويزور جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي موسكو هذا الأسبوع.

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