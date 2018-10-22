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كُتّاب وآراء
زيمبابوي تسن قانونا لاستهداف المتلاعبين بالعملة
أعلن رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا أن بلاده تعتزم سن قانون يستهدف المتلاعبين بالعملة.
وكتب منانجاجوا في عموده الأسبوعي لصحيفة "صنداي ديلي" التي تديرها الحكومة الأحد :"هذه القواعد سوف تظل مفروضة لفترة دستورية تبلغ ستة شهور ، يتم خلالها معالجة مشروع القانون عبر نظر مشرعينا بشأنه" ، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.
وكتب أيضا :"علينا أن نقضي على هذا الخطر ، الذي يهدد الآن النسيج الحقيقي لاقتصادنا ومجتمعنا ... وهو ما يعود بشكل جزئي إلى الصفقات غير المشروعة الوحشية التي تتم فيما يعرف بالسوق السوداء ، لقد تم إرباك اقتصادنا".
يشار إلى أن "السندات الورقية"، التى تعتبر بمثابة العملة في زيمبابوي ، تراجعت في القيمة حتى أصبح 3.2 منها يساوي الدولار الأمريكي ، بالرغم من أن الحكومة تبقي على السعر الرسمي وهو أن واحدا من السندات الورقية يساوي دولارا أمريكيا.