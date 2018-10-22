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الرئيسية | خارج الحدود | زيمبابوي تسن قانونا لاستهداف المتلاعبين بالعملة

زيمبابوي تسن قانونا لاستهداف المتلاعبين بالعملة

زيمبابوي تسن قانونا لاستهداف المتلاعبين بالعملة
هسبريس - متابعة
الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 02:19

أعلن رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا أن بلاده تعتزم سن قانون يستهدف المتلاعبين بالعملة.

وكتب منانجاجوا في عموده الأسبوعي لصحيفة "صنداي ديلي" التي تديرها الحكومة الأحد :"هذه القواعد سوف تظل مفروضة لفترة دستورية تبلغ ستة شهور ، يتم خلالها معالجة مشروع القانون عبر نظر مشرعينا بشأنه" ، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.

وكتب أيضا :"علينا أن نقضي على هذا الخطر ، الذي يهدد الآن النسيج الحقيقي لاقتصادنا ومجتمعنا ... وهو ما يعود بشكل جزئي إلى الصفقات غير المشروعة الوحشية التي تتم فيما يعرف بالسوق السوداء ، لقد تم إرباك اقتصادنا".

يشار إلى أن "السندات الورقية"، التى تعتبر بمثابة العملة في زيمبابوي ، تراجعت في القيمة حتى أصبح 3.2 منها يساوي الدولار الأمريكي ، بالرغم من أن الحكومة تبقي على السعر الرسمي وهو أن واحدا من السندات الورقية يساوي دولارا أمريكيا.

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