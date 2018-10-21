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الرئيسية | خارج الحدود | العاهل الأردني يعلن إنهاء اتفاق سلام مع إسرائيل

العاهل الأردني يعلن إنهاء اتفاق سلام مع إسرائيل

العاهل الأردني يعلن إنهاء اتفاق سلام مع إسرائيل
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 21 أكتوبر 2018 - 15:55

أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الیوم الأحد إنهاء ملحقي الباقورة والغمر في اتفاقیة السلام مع إسرائیل.

وكتب الملك عبد الله ، عبر حسابه في تویتر، "طالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولویاتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقیة السلام ... انطلاقا من حرصنا على إتخاذ كل ما یلزم من أجل الأردن والأردنیین".

وبهذه التغريدة حسم العاهل الأردني أكثر المواضيع الجدلية على الساحة الأردنية في الفترة الأخيرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - عثمان الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:11
سبحان الله من أين له بهذه الرجوله
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31
2 - اياد الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:36
ملكنا وسيدنا ابو الحسين الله يطول بعمره سيد الرجال وملك الملوك ملك العرب كلهم ويحفظ بلدنا من شر الأعداء
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3 - المجيب الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:45
الباقورة والغمر منطقتين محاذيتين للأراضي الفلسطينية احتلتهما اسرائيل سنة 1950. وكانت الأردن قد استردتهما ابان توقيع اتفاقية السلام سنة 1994 واستأجرتهما لاسرائيل. والأسبوع القادم ستنتهي المدة القانونية للتأجير. فطبيعي أن يعلن الأردن استلامهما مرة أخرى. فما هو الغريب في الأمر؟؟ أو بالأحرى ما هي الصفقة الجديدة التي طبخت أو ستطبخ؟؟
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