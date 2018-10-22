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الرئيسية | خارج الحدود | إيران نرفض اتهام أمريكا حول الانتخابات المقبلة

إيران نرفض اتهام أمريكا حول الانتخابات المقبلة

إيران نرفض اتهام أمريكا حول الانتخابات المقبلة
هسبريس - متابعة
الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 01:39

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الأحد إن اتهامات واشنطن بأن طهران تحاول التأثير على الانتخابات الأمريكية المقبلة خاطئة وليس لها دليل.

وأضاف المتحدث بهرام قاسمي " يبدو أن أمريكا تعاني من أوهام في هذا الشأن " مضيفا أن واشنطن لديها " قائمة خيالية" تضم أسماء وادعاءات جديدة يوميا من أجل التغطية على الخلافات السياسية المحلية.

وتأتي هذه التصريحات ردا على بيان مشترك صدر الجمعة الماضية من جانب أجهزة الاستخبارات والأمن يتهم إيران وروسيا والصين بمحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل وفي عام 2020.

وجاء في بيان " التدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية يمثل تهديدا لديمقراطيتنا، ويمثل تحديد ومنع هذا التدخل أولوية كبرى للحكومة الاتحادية".

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