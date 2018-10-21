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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | خارج الحدود | الكويت ترحب بقرارات السعودية بشأن ملف خاشقجي

الكويت ترحب بقرارات السعودية بشأن ملف خاشقجي

الكويت ترحب بقرارات السعودية بشأن ملف خاشقجي
هسبريس - رويترز
الأحد 21 أكتوبر 2018 - 14:46

قال مصدر بوزارة الخارجية لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأحد إن الكويت ترحب بالقرارات التي اتخذها الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية فيما يتعلق بوفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال المصدر إن تعامل الملك مع القضية يعكس "حرص المملكة والتزامها بالوصول إلى الحقيقة واحترامها لمبادئ القانون بمحاسبة الذين يقفون وراء هذا الحدث المؤسف وتقديمهم إلى العدالة".

وبعد أسبوعين من نفي أي ضلوع لها في اختفائه قالت السعودية أمس السبت إن خاشقجي، وهو من أبرز المنتقدين لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، توفي إثر شجار داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - الصحراوي الأحد 21 أكتوبر 2018 - 15:06
مفهوم حقوق الانسان مفهوم شمولي ما قامت به السعودية باغتيال مواطن بقنصليتها سابقة مشينة وعمل مخزي من الاجذر ان بشجب الاصدقاء عملها قبل الغرباء ولا تضامن في الباطل
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2 - غير بوهالي الأحد 21 أكتوبر 2018 - 15:07
إذا كانت الكويت فعلا تؤيد قرارات السعودية في مقتل الشهيد جمال خاشقجي فلتؤيد حد القصاص على القتلة المجرمين..
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9
3 - المحكمة الدولية لاهاي الأحد 21 أكتوبر 2018 - 15:24
رحبي ولا ما ترحبيش يا الكويت وهذه قظية دولية ولن يفلت القتلة الطواغيت مهما بلغت حيلتهم .
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4 - اسامة الأحد 21 أكتوبر 2018 - 15:24
الى الصحراوي .
و هل استطاع احد اين يرد على رئيس وزراء اسراىيل مؤخرا عندما صرح امام الصحافة عندما قال انه قتل 300 فلسطيني في اقل من 4 دقائق ، لماذا لم نسمع تنديد اي شخص عبر العالم و هو اعترف امام الصحافة ام ان الامر فيها دولة اسمها اسراىيل .
اين ضميرك عندما قالت روسيا انها قتلت ربع مليون سوري ، ام هؤلاء من درجة سفلى .
امثالك هم الحاقدون الذي ينظرون الا ما انعم الله على اهل السعودية من نعم و يمتنون زوالها ، كفى من الحقد و الكراهية امثالك هم دمروا البلدان العربية ، امثالك هم من صدقوا رويات قناة الجزيرة في يوريا و ليبيا و اليمن وخرجوا و تسببوا في ذمار بلدانهم .
شوف غير بلادك كيف داير كل نهار واحد ميت بالجوع او باهمال من طبيب .
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5 - simo الأحد 21 أكتوبر 2018 - 15:25
إنه مسلسل تركي طويل حتى تضن أنها نهاية ويظهر لك شئء يعيد المسلسل من الأول. سأغلق التلفاز إلى الحلقة الأخيرة.
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