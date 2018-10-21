الكويت ترحب بقرارات السعودية بشأن ملف خاشقجي

هسبريس - رويترز

قال مصدر بوزارة الخارجية لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأحد إن الكويت ترحب بالقرارات التي اتخذها الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية فيما يتعلق بوفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال المصدر إن تعامل الملك مع القضية يعكس "حرص المملكة والتزامها بالوصول إلى الحقيقة واحترامها لمبادئ القانون بمحاسبة الذين يقفون وراء هذا الحدث المؤسف وتقديمهم إلى العدالة".

وبعد أسبوعين من نفي أي ضلوع لها في اختفائه قالت السعودية أمس السبت إن خاشقجي، وهو من أبرز المنتقدين لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، توفي إثر شجار داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.