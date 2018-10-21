24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:08
|07:34
|13:17
|16:21
|18:51
|20:05
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ساحة جامع الفنا تواجه تحديات العشوائية والمخدرات وتغيير المعالم
- أجواء "الفانتازيا" في عاصمة دكالة .. أزياء موحدة ومنافسة حادة
- تشويه تلميذ بسيدي الطيبي
- ليالي فرسان التبوريدة
- قطار بوقنادل وشكوى إهمال
ممارسة "هوكي الشارع" تجمع مغاربة وكنديين في العاصمة الرباط (5.00)
رصيف الصحافة: مسؤولون يبيعون معطيات لجماعات إرهابية بالمملكة (5.00)
بضربة قاضية في الجولة الأولى .. ربيعي يواصل انتصاراته الاحترافية (4.43)
- رواية سعودية جديدة لاغتيال خاشقجي .. عراك وصراخ وخنق فوفاة - (92)
- العرب يدعمون الرياض في "قضية خاشقجي" والغرب يطلب تفسيرات - (64)
- خاشقجي .. من أحضان السلطات السعودية إلى انتقاد نظام الرياض - (63)
- موقف حرزني من "تيفيناغ" والدسترة يثير حفيظة الحركة الأمازيغية - (58)
- الأمم المتحدة تطالب بحظر "اختبار العذرية" للمغربيات قبل الزواج - (39)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الكويت ترحب بقرارات السعودية بشأن ملف خاشقجي
قال مصدر بوزارة الخارجية لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأحد إن الكويت ترحب بالقرارات التي اتخذها الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية فيما يتعلق بوفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقال المصدر إن تعامل الملك مع القضية يعكس "حرص المملكة والتزامها بالوصول إلى الحقيقة واحترامها لمبادئ القانون بمحاسبة الذين يقفون وراء هذا الحدث المؤسف وتقديمهم إلى العدالة".
وبعد أسبوعين من نفي أي ضلوع لها في اختفائه قالت السعودية أمس السبت إن خاشقجي، وهو من أبرز المنتقدين لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، توفي إثر شجار داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
و هل استطاع احد اين يرد على رئيس وزراء اسراىيل مؤخرا عندما صرح امام الصحافة عندما قال انه قتل 300 فلسطيني في اقل من 4 دقائق ، لماذا لم نسمع تنديد اي شخص عبر العالم و هو اعترف امام الصحافة ام ان الامر فيها دولة اسمها اسراىيل .
اين ضميرك عندما قالت روسيا انها قتلت ربع مليون سوري ، ام هؤلاء من درجة سفلى .
امثالك هم الحاقدون الذي ينظرون الا ما انعم الله على اهل السعودية من نعم و يمتنون زوالها ، كفى من الحقد و الكراهية امثالك هم دمروا البلدان العربية ، امثالك هم من صدقوا رويات قناة الجزيرة في يوريا و ليبيا و اليمن وخرجوا و تسببوا في ذمار بلدانهم .
شوف غير بلادك كيف داير كل نهار واحد ميت بالجوع او باهمال من طبيب .