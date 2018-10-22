24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:09
|07:35
|13:17
|16:20
|18:49
|20:04
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ساحة جامع الفنا تواجه تحديات العشوائية والمخدرات وتغيير المعالم
- تشويه تلميذ بسيدي الطيبي
- هل يقبل بوصوفة عرض الوداد للعب مع المنتخب؟
- إحداث 230 ألف منصب مالي في المملكة .. الرّبع للتعاقد مع أساتذة
- بيع حجر "لغز القمر" الموريتاني بـ600 ألف دولار في مزاد بأمريكا
"الخيول البربرية" تتربع على منصة تتويج معرض الفرس بالجديدة (5.00)
ثاني أكبر عملية اقتحام لسياج مليلية تُودي بحياة مُهاجر إفريقي (5.00)
حضور الأمير مولاي الحسن يسدل الستار على معرض الفرس بالجديدة (5.00)
- رواية سعودية جديدة لاغتيال خاشقجي .. عراك وصراخ وخنق فوفاة - (107)
- العثماني يستدعي النقابات بعد رفض عرض الحكومة لرفع الأجور - (87)
- الأمم المتحدة تطالب بحظر "اختبار العذرية" للمغربيات قبل الزواج - (84)
- موقف حرزني من "تيفيناغ" والدسترة يثير حفيظة الحركة الأمازيغية - (67)
- زيادة ثمن الغازوال ومضاربة الوسطاء تلهبان أسعار الخضر بالبيضاء - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شركات بريطانية تتهم البريكسيت بتقويض الاستثمار
أكدت 80% من الشركات في المملكة المتحدة أن الشكوك حول مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) قوضت خططها الاستثمارية، وفقا لاستطلاع رأي نشره (اتحاد الصناعة البريطاني) (CBI).
وتتباين نسبة الـ80% المسجلة من إجمالي 236 شركة كبيرة وصغيرة ومتوسطة تم استطلاعها بين 19 سبتمبر والثامن من اكتوبر، مع نسبة الـ36% المسجلة في استطلاع آخر بنفس الفترة من عام 2017.
وتؤكد 39% من الشركات أنها ستزيد من خططها للطوارئ، والتي قد تتضمن تقليص حجم الموظفين وتغيير في المقرات أو تخزين المنتجات، إذا لم يكن هناك في نوفمبر المقبل "مزيد من التوضيح" في مسألة المفاوضات الجارية بين الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي بشأن البريكسيت.
فيما أكدت 24% أنها ستطبق هذه الخطط حال جاء ديسمبر بدون خطة واضحة فيما يخص بريطانيا-الاتحاد الأوروبي، واعترفت أغلبها بأنها تأخذ في مخططاتها احتمالية انتهاء المفاوضات بدون التوصل إلى اتفاق.
وأكدت 30% من الشركات التي تم استطلاعها أنها درست "فرص توسيع أعمالها التي يمكن أن تترتب على البريكسيت لكنها لم تجد أي شيء".
وشددت مديرة اتحاد الصناعة البريطاني كارولين فايربايرن على أن أثر تفعيل هذه الخطط على الاقتصاد البريطاني "سيكون كبيرا" وسيكون أكبر "بينما تستمر على الطاولة إمكانية انتهاء المفاوضات بدون اتفاق".