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الرئيسية | خارج الحدود | شركات بريطانية تتهم البريكسيت بتقويض الاستثمار

شركات بريطانية تتهم البريكسيت بتقويض الاستثمار

شركات بريطانية تتهم البريكسيت بتقويض الاستثمار
هسبريس - إفي
الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 05:15

أكدت 80% من الشركات في المملكة المتحدة أن الشكوك حول مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) قوضت خططها الاستثمارية، وفقا لاستطلاع رأي نشره (اتحاد الصناعة البريطاني) (CBI).

وتتباين نسبة الـ80% المسجلة من إجمالي 236 شركة كبيرة وصغيرة ومتوسطة تم استطلاعها بين 19 سبتمبر والثامن من اكتوبر، مع نسبة الـ36% المسجلة في استطلاع آخر بنفس الفترة من عام 2017.

وتؤكد 39% من الشركات أنها ستزيد من خططها للطوارئ، والتي قد تتضمن تقليص حجم الموظفين وتغيير في المقرات أو تخزين المنتجات، إذا لم يكن هناك في نوفمبر المقبل "مزيد من التوضيح" في مسألة المفاوضات الجارية بين الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي بشأن البريكسيت.

فيما أكدت 24% أنها ستطبق هذه الخطط حال جاء ديسمبر بدون خطة واضحة فيما يخص بريطانيا-الاتحاد الأوروبي، واعترفت أغلبها بأنها تأخذ في مخططاتها احتمالية انتهاء المفاوضات بدون التوصل إلى اتفاق.

وأكدت 30% من الشركات التي تم استطلاعها أنها درست "فرص توسيع أعمالها التي يمكن أن تترتب على البريكسيت لكنها لم تجد أي شيء".

وشددت مديرة اتحاد الصناعة البريطاني كارولين فايربايرن على أن أثر تفعيل هذه الخطط على الاقتصاد البريطاني "سيكون كبيرا" وسيكون أكبر "بينما تستمر على الطاولة إمكانية انتهاء المفاوضات بدون اتفاق".

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