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كُتّاب وآراء
إيقاف 17 عنصر لدعم الجماعات الإرهابية بالجزائر
أعلنت وزارة الدفاع الوطني، الأحد، عن إيقاف 17 عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتيسمسيلت (200 كلم عن الجزائر العاصمة).
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، أمس السبت، 17 عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتيسمسيلت".
وكان سبعة من أفراد الجيش الوطني قد قتلوا، يوم 30 يوليوز الماضي، في كمين نصبه إرهابيون، خلال عملية تمشيط في بيسي، بدائرة عزابة، الواقعة بولاية سكيكدة بشرق الجزائر.
وبحسب حصيلة لوزارة الدفاع برسم سنة 2017، فقد تم استرجاع مدفعين (إس بي جي -9) و17 مدفعا تقليدي الصنع، و5 مدافع هاون، فضلا عن 10 قاذفات صاروخية (إر- بي-جي 07)، و6 قاذفات (إر-بي-جي 2)، و581 مقذوفا.