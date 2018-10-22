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كُتّاب وآراء
ألمانيا تكشف ثغرات وقاية المواطنين من الكوارث
كشفت وزارة الداخلية الألمانية أن هناك ثغرات كبيرة في اجراءات وقاية المواطنين من التعرض لحوادث كيميائية كبرى، أو غيرها من الكوارث المحتملة.
جاء ذلك في رد وزارة الداخلية الاتحادية على سؤال من حزب اليسار الألماني المعارض بالبرلمان "بوندستاج"، و الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه.
وأضافت الوزارة في ردها أن هناك نقصا يقدر بما يزيد على ألف سيارة مقارنة بالتجهيزات المخطط لها، موضحة أن نسبة هذا النقص تبلغ 20 بالمئة من القيمة المستهدفة.
وأوضحت الوزارة أن القصور في سيارات الإطفاء وحدها يبلغ 416 سيارة، من إجمالي المركبات الناقصة.