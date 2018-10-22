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الرئيسية | خارج الحدود | مجلس النواب المصري يوافق على "حالة الطوارئ"

مجلس النواب المصري يوافق على "حالة الطوارئ"

مجلس النواب المصري يوافق على "حالة الطوارئ"
هسبريس - رويترز
الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 04:17

وافق مجلس النواب المصري الأحد على إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في مختلف أنحاء البلاد تبدأ من يوم 15 أكتوبر .

وأعلنت مصر حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر لأول مرة في أبريل 2017 بعد تفجيرين في كنيستين أسفرا عن مقتل 45 شخصا على الأقل.

ومنذ ذلك الوقت تمدد مصر حالة الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى أو تعلنها مجددا بعد مرور يوم أو أكثر على المدة السابقة.

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