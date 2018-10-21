24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0807:3413:1716:2118:5120:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ممارسة "هوكي الشارع" تجمع مغاربة وكنديين في العاصمة الرباط (5.00)

  2. الداخلية والأراضي السلالية (5.00)

  3. ثاني أكبر عملية اقتحام لسياج مليلية تُودي بحياة مُهاجر إفريقي (5.00)

  4. اعترافات مثيرة لـ"قطط" الداعية أوكتار .. تعذيب وإهانات وحرارة وأسرار (5.00)

  5. بضربة قاضية في الجولة الأولى .. ربيعي يواصل انتصاراته الاحترافية (4.43)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | أردوغان ينوي الإدلاء بحقائق حول قضية خاشقجي

أردوغان ينوي الإدلاء بحقائق حول قضية خاشقجي

أردوغان ينوي الإدلاء بحقائق حول قضية خاشقجي
هسبريس - رويترز
الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:53

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيدلي بكل التصريحات اللازمة بخصوص مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال اجتماع مع أعضاء حزبه العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان يوم الثلاثاء.

وقال أردوغان في كلمة باسطنبول اليوم الأحد "سأدلي ببياني عن هذه القضية يوم الثلاثاء خلال اجتماع الحزب".

كانت السعودية قالت أمس السبت للمرة الأولى إن خاشقجي قُتل في قنصليتها باسطنبول في الثاني من أكتوبر .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - سعيد الأحد 21 أكتوبر 2018 - 17:53
الأمر واضح وضوح الشمس ،البلاغ الرسمي السعودي صريح و كل ما في الأمر هو خطأ مطبعي فقط فعوض كتابة المنشار كتبوا الشجار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
2 - عبدو الوزاني الأحد 21 أكتوبر 2018 - 17:54
مهمى كانت نتيجة التحقيقات، لن تتعرض السعودية لأي مكروه. لماذا ؟ بكل بساطة لأنها ليست من المغضوب عليهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
3 - rachida الأحد 21 أكتوبر 2018 - 18:02
افلح ان صدق سنرى ان كان سيقول ما تم نسريبه عن الجريمة لان الضغوط على احتواء هذه الازمة كبيرة ومغرية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
4 - جريء الأحد 21 أكتوبر 2018 - 18:10
المهم، هو العقاب الشعبى، فعلى الشعوب العربية معاقبة الجناة، اما الحكومات العربية فهم اولاد خيمة و احدة و لا يعول عليهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.