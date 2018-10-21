أردوغان ينوي الإدلاء بحقائق حول قضية خاشقجي

هسبريس - رويترز

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيدلي بكل التصريحات اللازمة بخصوص مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال اجتماع مع أعضاء حزبه العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان يوم الثلاثاء.

وقال أردوغان في كلمة باسطنبول اليوم الأحد "سأدلي ببياني عن هذه القضية يوم الثلاثاء خلال اجتماع الحزب".

كانت السعودية قالت أمس السبت للمرة الأولى إن خاشقجي قُتل في قنصليتها باسطنبول في الثاني من أكتوبر .