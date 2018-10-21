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أردوغان ينوي الإدلاء بحقائق حول قضية خاشقجي
الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:53
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيدلي بكل التصريحات اللازمة بخصوص مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال اجتماع مع أعضاء حزبه العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان يوم الثلاثاء.
وقال أردوغان في كلمة باسطنبول اليوم الأحد "سأدلي ببياني عن هذه القضية يوم الثلاثاء خلال اجتماع الحزب".
كانت السعودية قالت أمس السبت للمرة الأولى إن خاشقجي قُتل في قنصليتها باسطنبول في الثاني من أكتوبر .
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - سعيد الأحد 21 أكتوبر 2018 - 17:53
الأمر واضح وضوح الشمس ،البلاغ الرسمي السعودي صريح و كل ما في الأمر هو خطأ مطبعي فقط فعوض كتابة المنشار كتبوا الشجار
2 - عبدو الوزاني الأحد 21 أكتوبر 2018 - 17:54
مهمى كانت نتيجة التحقيقات، لن تتعرض السعودية لأي مكروه. لماذا ؟ بكل بساطة لأنها ليست من المغضوب عليهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.
3 - rachida الأحد 21 أكتوبر 2018 - 18:02
افلح ان صدق سنرى ان كان سيقول ما تم نسريبه عن الجريمة لان الضغوط على احتواء هذه الازمة كبيرة ومغرية .
4 - جريء الأحد 21 أكتوبر 2018 - 18:10
المهم، هو العقاب الشعبى، فعلى الشعوب العربية معاقبة الجناة، اما الحكومات العربية فهم اولاد خيمة و احدة و لا يعول عليهم.
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