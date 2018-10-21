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الرئيسية | خارج الحدود | الرياض تصف قتل خاشقجي بكونه "خطأ جسيم"

الرياض تصف قتل خاشقجي بكونه "خطأ جسيم"

الرياض تصف قتل خاشقجي بكونه "خطأ جسيم"
هسبريس - أ.ف.ب
الأحد 21 أكتوبر 2018 - 19:35

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الأحد أن الرياض "تجهل مكان وجود جثة" الصحافي السعودي جمال خاشقجي، واصفا مقتله بأنه "خطأ جسيم".

واعتبر الجبير في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الاميركية أن العلاقات بين واشنطن والرياض "ستتجاوز" هذه القضية.

وأكد أن ولي العهد محمد بن سلمان "لم يكن على علم" بالعملية التي حصلت في القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر.

وشدد على أن الملك سلمان "مصمم" على "محاسبة المسؤولين" عن مقتل الصحافي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - سعيد الأحد 21 أكتوبر 2018 - 19:44
ستكون في الأيام القادمة رواية أخرى، بكون المتعاون المحلي الذي استلم الجثة الملفوفة في السجادة هو من قام بتقطيعها ليسهل عليه التخلص منها و انه ثم فقدان الاتصال به واختفى عن الانظار
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4
2 - محمد بوعناية الأحد 21 أكتوبر 2018 - 19:44
إن الله يمهل ولا يهمل ((فسيعلم الظالمون أي منقلب ينقلبون ))
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7
3 - ياسين الفكيكي الأحد 21 أكتوبر 2018 - 19:45
اولياء الدم الامريكان مختلفون فالكونغريس يطالب بالقصاص واقامة الحد وترامب يطالب بالدية واعتاق وجه ابن سلمان لوجه الله...
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3
4 - abdou الأحد 21 أكتوبر 2018 - 19:46
ههههه.مكان الجثة مجهول؟ هل دفنها اردوكان؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ما هدا يا ناس وانتم تحققون مع القتلة وهم دفنوه اسالوهم وتعرفون مكان الجثة.كفاكم حماقة
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5 - Nabil الأحد 21 أكتوبر 2018 - 19:46
صافي قنعتونا، غير حاولوا تقنعوا راسكم نتوما !!!
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6 - نزار الأحد 21 أكتوبر 2018 - 19:47
السعودية تكذب من الأول، لم تعلم بمقتل مواطنها داخل قنصليتها طوال أسبوعين ؟ و لماذا أعطوا لموظفي القنصلية عطلة غير متوقعة في ذلك اليوم بالضبط ؟ عملية اغتيال لم تسر وفق خطتهم.
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7 - سلمى الأحد 21 أكتوبر 2018 - 19:48
ما هذا الهراء؟ اتحسبون الناس أغبياء؟ أعطوا الجثة لأهله لأجل مراسيم الدفن و انتم ستحاسبون أمام الله يوم الحساب يوم لا ينفع مال ولا جاه.حسبي الله و نعم الوكيل.
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8 - rachida الأحد 21 أكتوبر 2018 - 19:50
مقتل خاشقجي ليس خطا فادحا بل جريمة بشعة اما براءة ولي العهد فاكبر الساسة الدوليين يستبعدونها المهم الروح عزيزة عند الله ومن قتل نفسا بغي نفس فكانما قتل الناس جميعا والله وحده من سياخذ حقه .
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9 - AZB-23 الأحد 21 أكتوبر 2018 - 19:50
عندما انكشف االامر يخرجون يقولون القتل الخطأ. وفي وقت سابق نفو مكانه وقالو انه خرج من القنصلية.جتى بن سلمان نفى علمه بتنقل 15 ن فريق الاغتيال الى اسطنبول . السعودية لم يكونو يتوقعون هدا السيناريو . كل مرة يشتد الحبل على عنق ال سعود في الاخير سيقدمون كبش او اكباش فداء لتبرئة ساحة بن سلمان
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