24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:08
|07:34
|13:17
|16:21
|18:51
|20:05
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ساحة جامع الفنا تواجه تحديات العشوائية والمخدرات وتغيير المعالم
- أجواء "الفانتازيا" في عاصمة دكالة .. أزياء موحدة ومنافسة حادة
- تشويه تلميذ بسيدي الطيبي
- ليالي فرسان التبوريدة
- هكذا يقضي فرسان "التبوريدة" لياليهم بمعرض الفرس في أجواء حميمية
ثاني أكبر عملية اقتحام لسياج مليلية تُودي بحياة مُهاجر إفريقي (5.00)
اعترافات مثيرة لـ"قطط" الداعية أوكتار .. تعذيب وإهانات وحرارة وأسرار (5.00)
عندما أشاد "إنجلز" بقتالية الريفيين .. وانتقد انبطاح "محمد الرابع" (5.00)
بضربة قاضية في الجولة الأولى .. ربيعي يواصل انتصاراته الاحترافية (4.43)
- رواية سعودية جديدة لاغتيال خاشقجي .. عراك وصراخ وخنق فوفاة - (99)
- الأمم المتحدة تطالب بحظر "اختبار العذرية" للمغربيات قبل الزواج - (73)
- العرب يدعمون الرياض في "قضية خاشقجي" والغرب يطلب تفسيرات - (66)
- موقف حرزني من "تيفيناغ" والدسترة يثير حفيظة الحركة الأمازيغية - (62)
- أخنوش يفتتح مقرا جهويا للأحرار بقاعة للابتكار - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
دول تطالب السعودية بأدلة حول رواية وفاة خاشقجي
أكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا اليوم أن رواية السعودية حول وفاة الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي تحتاج الدعم بـ"أفعال" لاعتبارها "موثوقة".
وذكر البيان المشترك "لا تزال هناك حاجة ملحة في توضيح ما حدث بالتحديد في الثاني من الشهر الجاري عند اختفاء خاشقجي عند دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول لاتخاذ إجراءات بعيدا عن الافتراضات التي طرحها التحقيق السعودي".
واعترفت النيابة العامة السعودية بوفاة الصحفي في القنصلية العامة لهذا البلد في اسطنبول ناسبة ذلك إلى "مشاجرة".
وأدانت لندن وباريس وبرلين بشدة وفاة خاشقجي.
وشددت حكومات الدول الثلاثة "من الضروري بذل جهود أكبر لكشف الحقيقة بشكل نزيه وموثوق".
وأفاد البيان المشترك "الدفاع عن حرية التعبير وحرية الصحافة إحدى اولويات ألمانيا وبريطانيا وفرنسا. التهديدات والهجمات واغتيالات الصحفيين أمر غير مقبول ويثير قلقا كبيرا في دولنا الثلاثة".
ويطالب البيان الرياض بالتعمق في التحقيق حتى كشف المسئوليات ومواجهة المتهمين الإجراءات القانونية المناسبة وفقا للجرائم التي ارتكبت.
واختفى خاشقجي بعد أن دخل مبنى البعثة الدبلوماسية السعودية في اسطنبول بالثاني من الشهر الجاري للحصول على بعض الأوراق اللازمة للزواج من خطيبته التركية التي كانت تنتظره خارج المبنى قبل اختفائه.
وعلى الرغم من ذلك، تشير وسائل إعلام تركية وأمريكية إلى أن أنقرة تمتلك تسجيلات توضح أن خاشقجي تعرض للاغتيال عقب دخوله القنصلية، على يد عملاء مقربين من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لكن الحكومة التركية نفت أن يكون لديها أي أدلة من هذا النوع
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
لكن القتل بكل مكان وتهجير وتفقير الشعوب تأتي بالمؤخره !!!
ترامب ياكل بوحدو ما يمكنش
أوروبا تريد نصبها من البقرة الحلوب, بعدما إستأثر ترامب بنصيب الأسد. فكم من خاشقجي عذب وقتل في فلسطين المحتلة, وفي بورما, وغيرهما. هذا حالنا مع حكامنا الذين أوصلونا لهذا الوضع.
طلبت ام من ابنها الوزير بأن يوظف أخاه فرد عليها بأنه سيحصل على المبلغ الدي سيتقاضاه طوال حياته بدون أن يعمل فما عليه إلا أن يأتي لمكتبي غدا و يكون خير و عندما دهب اخوه عنده اتصل الوزير برجل أعمال و أخبره بأنه عنده منافس في الصفقة و لكي يتنازل يطالب ب 100 مليون و وافق الشرط و احضر المبلغ بسرعة و عندما انصرف طلب الوزير من أخيه بأن يفتح الحقيبة و ياخد 50مليون و يترك الباقي و عندما رجع اخوه استفسرته أمه عن النتيجة فرد عليها
اشمن خاوة راه كلاني ف50مليون على عينيك يا بنعدي
لم أقل شيئا مجرد نكتة وقعت في البانغلاديش اما وزراؤنا الله يعمرها دار