الإمارات تفوز بجائزة أفضل "تعاون لمكافحة المخدرات"

هسبريس - و.م.ع

فازت الإمارات بجائزة "أفضل تعاون ميداني معلوماتي عملياتي" على المستوى العربي والإقليمي والدولي والتي تصدر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تقديرا للجهود في ضبط شبكات تهريب المخدرات.

وأفاد مصدر رسمي إماراتي اليوم الأحد بأن سعيد عبدالله بن توير السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية تسلم الجائزة من الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن كومان، وذلك على هامش أعمال المؤتمر العربي الثاني والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، الذي عقد مؤخرا في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس.

ونقل المصدر ذاته عن السويدي قوله إن فوز الإمارات بهذه الجائزة للمرة الثالثة يأتي "تتويجا للجهود التي تبذلها أجهزة مكافحة المخدرات" بالامارات ، موضحا أن التعاون المعلوماتي والعملياتي مع أجهزة المكافحة للدول الاخرى أدى إلى ضبط العديد من قضايا المخدرات على المستوى العربي والخليجي والدولي.

وتجد الاشارة إلى ان المؤتمر العربي الـ 32 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات الذي عقد في تونس يومي 16 و17 أكتوبر الجاري عرف مشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية وجامعة الدول العربية ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وناقش المؤتمر عددا من الموضوعات من بينها المستجدات الدولية في مجال المخدرات ومدى تأثيرها على المنطقة العربية والمستجدات في عمليات تهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وانعكاساتها على دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ونتائج اللقاءات العربية والدولية في مجال المخدرات.

كما التأم خلال المؤتمر اجتماع اللجنة المتخصصة لإعادة صياغة مشروع الآلية العربية للإنذار المبكر لرصد المستجدات في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع الدرع العربي في مواجهة مشكلة انتشار المخدرات في المنطقة العربية.