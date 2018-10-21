24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:08
|07:34
|13:17
|16:21
|18:51
|20:05
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ساحة جامع الفنا تواجه تحديات العشوائية والمخدرات وتغيير المعالم
- أجواء "الفانتازيا" في عاصمة دكالة .. أزياء موحدة ومنافسة حادة
- تشويه تلميذ بسيدي الطيبي
- ليالي فرسان التبوريدة
- هكذا يقضي فرسان "التبوريدة" لياليهم بمعرض الفرس في أجواء حميمية
"الخيول البربرية" تتربع على منصة تتويج معرض الفرس بالجديدة (5.00)
ثاني أكبر عملية اقتحام لسياج مليلية تُودي بحياة مُهاجر إفريقي (5.00)
عندما أشاد "إنجلز" بقتالية الريفيين .. وانتقد انبطاح "محمد الرابع" (5.00)
- رواية سعودية جديدة لاغتيال خاشقجي .. عراك وصراخ وخنق فوفاة - (106)
- الأمم المتحدة تطالب بحظر "اختبار العذرية" للمغربيات قبل الزواج - (81)
- العثماني يستدعي النقابات بعد رفض عرض الحكومة لرفع الأجور - (76)
- العرب يدعمون الرياض في "قضية خاشقجي" والغرب يطلب تفسيرات - (67)
- موقف حرزني من "تيفيناغ" والدسترة يثير حفيظة الحركة الأمازيغية - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الإمارات تفوز بجائزة أفضل "تعاون لمكافحة المخدرات"
فازت الإمارات بجائزة "أفضل تعاون ميداني معلوماتي عملياتي" على المستوى العربي والإقليمي والدولي والتي تصدر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تقديرا للجهود في ضبط شبكات تهريب المخدرات.
وأفاد مصدر رسمي إماراتي اليوم الأحد بأن سعيد عبدالله بن توير السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية تسلم الجائزة من الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن كومان، وذلك على هامش أعمال المؤتمر العربي الثاني والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، الذي عقد مؤخرا في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس.
ونقل المصدر ذاته عن السويدي قوله إن فوز الإمارات بهذه الجائزة للمرة الثالثة يأتي "تتويجا للجهود التي تبذلها أجهزة مكافحة المخدرات" بالامارات ، موضحا أن التعاون المعلوماتي والعملياتي مع أجهزة المكافحة للدول الاخرى أدى إلى ضبط العديد من قضايا المخدرات على المستوى العربي والخليجي والدولي.
وتجد الاشارة إلى ان المؤتمر العربي الـ 32 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات الذي عقد في تونس يومي 16 و17 أكتوبر الجاري عرف مشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية وجامعة الدول العربية ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وناقش المؤتمر عددا من الموضوعات من بينها المستجدات الدولية في مجال المخدرات ومدى تأثيرها على المنطقة العربية والمستجدات في عمليات تهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وانعكاساتها على دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ونتائج اللقاءات العربية والدولية في مجال المخدرات.
كما التأم خلال المؤتمر اجتماع اللجنة المتخصصة لإعادة صياغة مشروع الآلية العربية للإنذار المبكر لرصد المستجدات في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع الدرع العربي في مواجهة مشكلة انتشار المخدرات في المنطقة العربية.