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الرئيسية | خارج الحدود | تركيا تضع خطيبة خاشقجي تحت حماية أمنية مشددة

تركيا تضع خطيبة خاشقجي تحت حماية أمنية مشددة

تركيا تضع خطيبة خاشقجي تحت حماية أمنية مشددة
هسبريس - رويترز
الأحد 21 أكتوبر 2018 - 23:40

ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية اليوم الأحد أن السلطات التركية وضعت خديجة جنكيز خطيبة جمال خاشقجي الصحفي السعودي المعارض المقتول تحت حراسة أمنية على مدار الساعة.

وذكرت الوكالة أن مكتب حاكم اسطنبول خصص حراسة من الشرطة على مدار الساعة للمواطنة التركية.

ولم ترد السلطات حتى الآن على طلب للتعليق على السبب الذي دفعها لاتخاذ مثل هذا القرار.

وقالت خديجة إنها في يوم اختفاء خاشقجي انتظرت لعدة ساعات أمام القنصلية السعودية في اسطنبول وعندما لم يخرج أبلغت السلطات بناء على توجيهه لها قبل أن يدخل القنصلية.

وبعدما أكدت السعودية وفاته كتبت خديجة على حسابها في تويتر "لقد أخذوا جسدك من هذه الدنيا ولكن ستبقى ضحكتك الجميلة في دنياي إلي الأبد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - هشام الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 00:04
كيفاش خطيبته
هو عنده اكثر من خمسبن سنة ولباس عليه ومازال خاطب ؟؟؟؟
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-21
2 - محمد امين الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 00:12
وقالت في تغريدة لها بعد اعتراف السعودية بمقتله: والله مخرج ما كنتم تكتمون
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